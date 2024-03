CB Zamora - CB Morón | El equipo ya es campeón virtual de Liga

El CB Zamora ha logrado este sábado una nueva victoria histórica esta temporada, la que convierte al equipo de Saulo Hernández en campeón virtual del Grupo Oeste de la LEB Plata a falta de cuatro jornadas para que concluya la Liga regular. Así, el equipo luchará por el ascenso como primero. Tras un primer tiempo ajustado y lleno de espectáculo, el mejor CBZ salió a relucir para apalstar un rival que fue desapareciendo ante el vendaval local.

Era un partido importante y eso se notaba en el ambiente que desde mucho antes del arranque se vivió en el pabellón capitalino, y también en el transcurso del encuentro. Afición y cantera se unieron para llevar al primer equipo en volandas y tratar de sumar un triunfo clave en una temporada que está siendo absolutamente histórica pero que quiere seguir escribiendo nuevos capítulos. Con la base azul ocupando su lugar en el fondo del Ángel Nieto, y haciéndose oír, arrancó el duelo ante un Morón en racha, con calidad contrastada, y que quería aguar la fiesta zamorana. Un triple de Martín estrenó el marcador, pero no tardó en responder el cuadro local a través de Jonas. Juego rápido, mucho ritmo y espectáculo desde el inicio entre los, actualmente, mejores equipos del Grupo Oeste, que prolongaron la igualdad el marcador en los primeros compases (7-7, min. 3). El cuadro sevillano había llegado con la lección bien aprendida y estaba obligando a los de Saulo Hernández a una exigencia máxima, algo que ya se esperaba y para lo que los zamoranos estaban preparados. Así, cruzado el ecuador del primera parcial, los locales se permitían incluso exhibirse con una magnífica jugada entre Buckingham y Powell que colocaba el 12-10 en el electrónico, conscientes de todo el trabajo que quedaba por delante. A pie de pista Hernández no dudaba en mover el banquillo de forma constante para mantener el máximo nivel ante un rival cuyo acierto estaba siendo muy alto como demostró el 22-25 con el que concluyó el primer parcial.

GALERÍA | El CB Zamora Enamora vive su día de la cantera contra el CB Starlabs Morón / José Luis Fernández

Peris volvía a igualar el tanteo en el reinicio, pero los fallos puntuales en el rebote estaban dando aire a los visitantes en un choque que no estaba defraudando por la intensidad que le estaban poniendo los protagonistas. El trabajo colectivo volvía ser otra de las realidades que se veía sobre la pista zamorana, hasta que, poco a poco, y tras sendas anotaciones de Erikas y Buckingham, se pusieron con un +4 (33-29) que los de Morón no tardaron en remontar lideraros por un Nicolas Pavrette absolutamente inmenso (35-35, min. 15). El recital de triples fomentaba el espectáculo de un encuentro en el que la anotación estaba disparada como la tensión por ciertas decisiones arbitrales que desesperaban en cancha y grada. Con trabajo y mucha solidez, el 19’, el CBZ lograba su máxima ventaja hasta el momento, un +6 (46-40), que Morón redujo hasta el 48-44 con el que se llegó al descanso tras una primera parte digna de categorías superiores en la que se dio un verdadero recital.

Los locales "matan" el partido

Con una canasta por bando comenzó la segunda parte, y los locales empezaron a inclinar la balanza a su favor. Powell, en estado de gracia, ponía un prometedor 55-46 obligando al entrenador rival a parar el encuentro viendo que se le escapaban sus opciones. Un nuevo triple de Round acercaba más el triunfo ante un Morón al que se le venía superado por unos locales que no bajaron los brazos y que no tardaron en rebasar la barrera de los diez puntos (62-47, min. 24) y fueron a por más. En un abrir y cerrar de ojos el encuentro pareció resuelto con un equipo que conseguía sacar a su oponente de pista. Estuviera quien estuviera en cancha, el nivel de los locales no disminuía y ese hecho se convirtió en una garantía ante un cuadro visitante que acusaba el desgaste. En cambio, el CBZ no aflojaba en un tercer cuarto abrumador en el que no dio tregua y cerró con más de media victoria en el bolsillo, y un 77-66 en el marcador gracias a una última canasta de Shelist.

Era el momento de gestionar los tiempos y la ventaja, y así se hizo. La igualdad de la primera parte ya era un espejismo y el equipo zamorano volvía a encaminarse a los cien puntos, aunque lo importante mantener esa buena ventaja y dar pasos en firme que les permitan la mejor preparación posible hacia el play-off.

Antes del ecuador del último tramo, la renta local era ya de 20 puntos, toda una épica para un equipo que sigue sin hallar su techo. Con un Morón absolutamente superado, el CBZ siguió a lo suyo, demostrando una superioridad abrumadora y es que hay que recordar que Morón llegaba como segundo y enrachado.

Ya con 98-74 y a falta de dos minutos, pisaron pista Carlos Sáenz y Larrea, que compartieron triunfo,a unque fue Hustak el encrgado de poner el 100 en el marcador.

Al final, un 100-80 y a pensar en todo lo que está por venir.