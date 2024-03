Movilla: "Tenemos puesta la atención solo en el verde"

La plantilla del Zamora CF se mantiene abstraída, en lo posible, de la situación que vive el club tras la implicación de su presidente, Víctor de Aldama, en la «operación Koldo» que sitúa a la entidad en un momento muy preocupante. El entrenador David Movilla insiste desde hace días en que «no queremos desviar la atención de lo que no depende de nosotros. Sería gastar fuerza y energía que nos hacen falta a todos para el partido del domingo», y añadió que «las circunstancias son las que son y en lo que depende de nosotros es donde ponemos toda nuestra atención. Lo que no te potencia, te devilita y ahora mismo entendemos que lo único que depende de nosotros es lo que pasa dentro del verde y ahí tenemos puesta toda la atención. Nos gustaría que esta situación no existiera pero, desde que existe, tenemos que aceptarla».

Y en el plano deportivo, el técnico vasco espera que la derrota ante el Fabril, no nos afecte, como no nos aceptó, por ejemplo, la que tuvimos en Valladolid. Sería una buena noticia».

Por otra parte, Movilla añadió que «se puede perder, es evidente. Cuando ganamos los partidos, los ganamos sudando sangre y cuando los perdemos, se lo ponemos muy difícil al rival. El otro día hicimos un gran partido hasta el minuto 60 pero tras el gol, nos pasa una serie de cosas, todo se nos complica y nos gana el rival porque tiene buenos jugadores y un buen entrenador. Pero lo que hacemos siempre es análisis, reflexión, análisis del juego y de los datos para ver en qué se puede mejorar. Tratamos de no vivir en una montaña rusa porque no es positivo para ningún equipo vivir en una alteración emocional constante, entendiendo que los medios o el entorno pueda vivirlo de otra manera porque se ve afectado el estado emocional. Normalmente, los juicios de valor se deben hacer desde un estado emocional alterado y desde la falta de reflexión. Cuando acaban los partidos, no es el momento de analizar porque todos estamos alterados emocionalmente y debe haber un equilibrio emocional para un análisis profundo y reflexivo. Pero para eso estamos los profesionales».

Movilla insistió en que «sé como funciona esto a nivel del entorno, no sólo en Zamora, sino en todos los sitios. Cuando no se da el resultado que esperas tienes un nivel de alteración emocional porque tienes un sentimiento hacia este escudo que te impide realizar un análisis profundo y reflexivo. Luego está ya la capacidad de cada uno de analizar el juego en si y lo que ha deparado».

El entrenador del Zamora CF también recuerda que contra el Fabril, «en el minuto 10, llevábamos once aproximaciones, con cuatro ocasiones claras. Ningún equipo hace una aproximación por minuto y eso se debió a la buena entrada en el partido del Zamora y a que el rival no entra como nosotros, pero luego se ajusta. En el fútbol es muy recurrente obviar que hay un rival enfrente y que se va ajustando a medida que pasa el tiempo». «Hasta el minuto 60, tras analizar en detalle el partido, nuestro juego no fue de sobresaliente, pero sí de notable alto. Pero desde el gol, hasta el final, el rival nos supera y todo viene desde que encajamos el gol y tras la expulsión de Fermín. El partido que hicimos el otro día fue mucho mejor que el del 0-3 de Ourense».