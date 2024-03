Juanan: "Lo llevamos de la mejor manera posible"

El jugador del Zamora CF Juanan señaló ayer en rueda de prensa que la plantilla afronta la situación que está viviendo el club «de la mejor manera posible. Centrados en lo deportivo. Nosotros ante eso no podemos hacer nada y no tenemos más opción que centrarnos y demostrar en el verde lo que sabemos hacer».

El equipo vive el contraste entre la euforia de las jornadas anteriores y la decepción de la derrota frente al Fabril y Juanan asegura que «dentro del vestuario no se vive esa montaña pero estamos tranquilos y convencidos de lo que tenemos que hacer y sabemos que el de la semana pasada fue un partido malo. Pero ni antes éramos los mejores, ni ahora somos los peores».

Respecto al partido de este domingo contra el Oviedo Vetusta, el centrocampista salmantino espera que sea «un partido muy difícil como todos los que jugamos fuera de casa. Al Pontevedra se lo pusieron muy complicado para ganar, pero nosotros tenemos nuestras armas para poder llevarnos la victoria». Juanan añadió que «no creo que sea un partido como el de la primera vuelta. Aquí fuimos superiores en el juego directo pero también ellos nos habrán analizado, nos habrán visto y tienen armas buenas para defenderse».

A su juicio, resultará difícil que Ourense o Pontevedran cometan muchos errores en lo que resta de temporada: «Sabemos que es muy difícil porque son dos grandes equipos y no dan pie a pensar que vayan a tener muchos pinchazos. Pero nosotros tampoco ponemos el foco en ellos, yo por lo menos. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, vivir el día a día, y tenemos que seguir trabajando, no fijarnos en si pinchan o no los demás».

«Todos sabemos por qué estamos aquí: para ascender y nos vale cualquier vía»

Tampoco quiere el jugador rojiblanco obsesionarse con terminar los primeros: «No es ese nuestro objetivo. Sabemos todos por lo que estamos aquí, por ascender. Pero hay dos vías y cualquiera de ellas nos vale», concluyó Juanan en la rueda de prensa de los jueves.