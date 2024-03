Antonio Núñez, entrenador ayudante del Zamora Enamora: «Tenemos armas suficientes para ganar»

El entrenador ayudante del Zamora Enamora, Antonio Núñez, explicó ayer que el Agustinos de Alicante «es un equipo muy rápido, sobre todo, en el contraataque y en el repliegue defensivo. Va a ser un partido complicado pero tenemos las armas suficientes como para poder competir y tener un buen resultado este sábado». El técnico mexicano se incorporó al equipo pistacho en el mes de enero reconoce que fue complicado porque «no tienes una pretemporada que te permita plantear, planificar y conocer a los jugadores. Hemos tenido muchos cambios en la plantilla y entre las bajas y las altas. Los nuevos jugadores tienen que tomarse su tiempo de adaptación, y entre este tiempo y que unos vienen de una lesión y otros se lesionan, y no se han dado unas cosas que se necesitan para ganar».

El ayudante de Diego Soto ha asumido las tareas de analizar a los rivales y aportarle datos de sus sistemas defensivos y apoyarle en el resto de las tareas como lo hizo ayer en la rueda de prensa de los jueves a la que no pudo asistir Soto: «Ya habíamos trabajado juntos en Torrelavega. La experiencia está siendo totalmente enriquecedora, sobre todo por el hecho de ir contra marea. Es importante hablar con los jugadores sobre lo que queremos, porque al final, adaparse a un nuevo entrenador supone un problema para algunos. Este es un club genial. He visto balonmano en otros paises, y me encanta el balonmano español. Aquí me toca entrenar desde la base, al Moralejo, a los juveniles, y apoyar a los jóvenes entrenadores que tenemos trabajando con los má pequeños».

Antonio Núñez reconoce que «fue muy duro perder el último partido, más que cualquier otro. Estamos trabajando pero existe cierta insatisfacción personal o como grupo porque juegas muy bien durante un tiempo pero falta cerrar la vistoria. Pero creo que ya hemos encontrado el camino para ser el equipo que pueda ganar partidos. Yo creo que ya nos toca de ganar este sábado».

También compareció en la rueda de prensa de los jueves, el jugador Víctor Peinado quien insistió en el contratiempo de la última derrota: «Fue individualmente el partido más duro porque hicimos una primera parte casi perfecta y en menos de quice minutos nos dieron la vuelta al marcador. Pero no podemos venirnos abajo, debemos intentar que esto nos venga bien para ganarle esta semana a Agustinos».

El jugador del Zamora Enamora reconoce que «te vas acostumbrando a la situación, tienes siempre en la espalda susurrándote la sombra de la derrota y no te quitas de la cabeza que es muy duro. Pero hay que seguir luchando, hay que pelearlo todo y hay que intentar ganar todo lo que queda».

A su juicio al equipo le ha afectado que la primera vuelta no fuera buena y no estamos acostumbrados a gestionar esos últimos minutos. Tenemos que entrenar para que, cuando lleguen esos momentos finales, esos momentos claves, saber llevarlo de la mejor manera posible».

«Al ser colistas, nos está costando bastante llevar nosostros el ritmo del partido, pero, menos contra el Barça que fue un poco un correcalles, en los demás partidos, durante bastante tiempo, hemos llevado nosotros las riendas del juego. Nos pide un tiempo muerto en otro entrenador, se ajustan y nosotros no somos capaces de adaptarnos después; dejamos de correr, son momentos en que te bloqueas porque hace muchísimo tiempo que no ganas y no sabemos cómo gestionarlos», explicó el jugador valenciano.