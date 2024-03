David Movilla, entrenador del Zamora CF: "Si hay que perder, que sea con este espíritu y esta ambición"

David Movilla, entrenador del Zamora CF, señaló tras la derrota frente al Deportivo Fabril que si bien no puede estar contento, sí sentía "orgullo de los chicos", de sus jugadores, por "ir a por el partido" pese a las dificultades que los rojiblancos se encontraron en el encuentro. Un duelo que tuvo un equipo zamorano que firmó "una muy buena primera parte" y que pese a acabar en inferioridad numérica "buscó la portería contraria" en todo momento.

"Perder nunca es esperado, pero sabemos cómo está la categoría y cualquier rival te puede ganar", indicaba Movilla tras la contienda, aprovechando para "felicitar al Fabril por los tres puntos y a nuestros jugadores por el esfuerzo".

"Hemos entrado muy bien al partido, con cuatro ocasiones de gol en los primeros once minutos; conseguimos abrir el marcador ante un equipo que no había encajado este curso ningún gol en ese primer cuarto de hora y eso nos llevó a hacer una primera parte muy buena en la que solo recuerdo un golpeo al lateral de la red por parte rival", analizaba el técnico vasco sobre un encuentro en el que "se tuvieron más ocasiones para gozar de una renta mayor al descanso y también se inició bien la segunda mitad, con una ocasión clara de Dani". Sin embargo, y como bien apuntó Movilla, el partido cambió con el 1-1: "un error nuestro les ha metido en el partido y al poco ha venido la expulsión de Fermín. Eso nos dificultó más poder volcarnos sobre el área contraria".

Aun así, el técnico del Zamora CF valoró positivamente la reacción de los suyos y destacó que el Zamora CF fue el equipo que hizo más por marcar hasta el pitido final. "Hemos tardado un poco en ajustarnos y en inferioridad, pero lo que he percibido es que el Deportivo Fabril le valía el empate y gestionó ese empate todo lo que pudo, mientras que nosotros hicimos lo que pudimos por marcar pese a la inferioridad, teniendo las dos más claras con un disparo de Luis y otra acción más", relataba el vasco, apostillando: "cuando ho menos podido, se nos ha ido en esa última acción".

Sobre la expulsión a Fermín Sobrón, David Movilla señaló que "sin entrar a criticar o valorar si es o no es roja", él era conocedor del "riesgo que había de expulsión en el partido. "Este árbitro tiene un 68% de probabilidad de mostrar la cartulina roja por partido a nivel estadístico, lo sabíamos. Es cierto que el rival estaba más cargado de amarillas y fue nuestra primera cartulina, pero sabíamos que existía ese riesgo y nos condicionó", apuntó el entrenador al respecto.

Además, Movilla no se escondió al señalar que si bien no puede "estar satisfecho o contento", sí está "orgulloso de los chicos" por el partido ante el filial coruñés. "Estoy orgulloso porque han querido ir a por el partido y los tres puntos en inferioridad. Hemos acabado con Luismi doblando a Parra o Julen a Luis por el otro lado... eso en muchos momentos nos ha dado éxito y hoy, por el acierto del rival, no ha sido así. Hay que felicitar al rival, pero con la cabeza arriba y mirada al frente", afirmó.

Por último, en cuanto a la carrera por el liderato, el entrenador rojiblanco se mostró tranquilo: "El último tercio de campeonato es muy difícil. Todo el mundo se juega algo y, por experiencia, los equipos que se juegan la permanencia son peligrosos. Perder puntos, vamos a perderlos todos, nosotros y ellos (Ourense y Pontevedra). Nos duelo que haya sido en casa y en estas circunstancias, pero si hay que caer que sea con la cabeza alta como hoy cuando con diez he sentido que el equipo no sufría y solo falló al no defender acertadamente esa última jugada. Si hay que perder que sea con este espíritu y esta ambición".