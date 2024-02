Dura derrota para un Villaralbo que trabajó de lo lindo para sacar un punto del Mariano Haro, pero que su actitud corajuda se acabó frustrando en los estertores del partido. Si bien es cierto que los zamoranos no cercaron área rival en 90 minutos, tampoco se lo consintieron al Becerril que hasta el descuento no encontró ni un solamente resquicio para llevarse el gato al agua. El partido empezó con un Becerril que quería tener la pelota, pero enfrente se topó con un auténtico muro. La disciplina táctica de los visitantes por momentos desesperó al Becerril que quería ser protagonista pero con dominio estéril. No obstante, en el cuentakilómetros de ocasiones del primer acto tan solo quedó una acción aislada de Mikel Prieto que se revolvió dentro del área hasta hacerse el espacio para finalizar con un disparo manso que no incordió a Miguel del Río. Los zamoranos sin fisuras defensivas consiguieron maniatar a un Becerril que ni siquiera sacó provecho de uno de sus fuertes esta temporada: las jugadas de estrategia. Ni siquiera los córneres fueron un incordio para los visitantes que con orden y trabajo atenazaron las ideas de un rival que ante su afición puso en escena un quiero y no puedo constante.

Tampoco el Villaralbo se dejó ver por los dominios de un Miguel Ángel Sevillano que fue un aficionado más en primera fila, pero ese era plan inicial de la escuadra visitante que lo supo poner en escena y por momentos desquiciar al rival que confundió por momentos la prisa en precipitación al no encontrar grietas en la disposición táctica de un conjunto muy sólido y compacto. Con el 0-0 se llegó al final del un primer acto con más ganas que fútbol en el que la pizarra de Tomé salió victoriosa sobra la de Francis Olea Tras la reanudación, el partido siguió por los mismos derroteros. Un Becerril dominador ante un Villaralbo ordenado que no cejaba en el empeño de defender el empate hasta los estertores. Por ahí la segunda parte fue un calco a la primera. Mucha intensidad por ambas escuadras sin ocasiones. Con Sevillano y Miguel del Río entrando en juego poco más que para sacar de puerta. Pero la actitud corajuda de los terracampinos tuvo su recompensa en el tramo final. Ya en el tiempo de descuento y con los morados volcados llegó el único tanto del partido. La jugada nació en un balón colgado al corazón del área. El balón quedó muerto en el interior del área y Nacho poco después de ingresar en el terreno de juego se incorporó desde segunda línea para encontrar el único resquicio que dejaron los zamoranos en todo el partido y finalizar con un disparo muy ajustado al palo que fue imposible para Miguel del Río a pesar de los esfuerzos del arquero por abortar el tanto. El gol llegó en un momento clave que dejó al Villaralbo sin margen de reacción y poco después del saque de centro el trencilla decretó el final de un partido que supuso una derrota dolorosa para los visitantes que nadaron y nadaron con mucho trabajo para salvar un punto, pero acabaron muriendo en la orilla. Una pena pero deben seguir peleando por la salvación.