El CB Zamora Enamora se pone a 100 ante su público

Suma y sigue del CB Zamora que se ha dado un festín ante sus aficionados. El equipo lograba este domingo una nueva victoria colectiva en un encuentro que dominó desde el primer minuto frente a un Melilla que se vio superado en todas las facetas. Comenzó en el Ángel Nieto el choque que cerraba la jornada en el Grupo Oeste, y a esas alturas el CBZ ya sabía que sus principales perseguidores habían sumado un triunfo. Ese hecho no hacia peligrar el liderato, pero sí debía ser un mayor revulsivo para salir a por todas ante un Melilla que llegaba al pabellón capitalino dispuesto a sorprender, aunque consciente de lo que tenía enfrente. Fue Jonas el encargado de inaugurar el marcador y aunque los melillenses no tardaron en contestar con un triple, el equipo de Saulo volvió a anotar para sumar sus primeras ventajas. El duelo tuvo un inicio muy intenso con ambos planteles imprimiendo un fuerte ritmo sobre la cancha del Ángel Nieto, aunque con los locales dominando en el marcador (9-5, min. 5). Poco a poco, los zamoranos se hicieron con el control del juego y la brecha en el electrónico fue en aumento, siendo la máxima renta hasta el momento de 7 arriba (15-8, min. 8). No quería Melilla que se le fuera tan rápido el choque y con una férrea defensa luchaba mantener a los de Saulo por debajo de la barrera de los 10 puntos, pero iba a tener complicado detener a un Peris que a esas alturas ya estaba lanzado, como también lo estuvieron el resto de compañeros. De nuevo, desde el banquillo local se apostó por las continuas rotaciones y con dos postreras canastas de Jacob y el mismo valenciano se llegó al final del primer cuarto con un prometedor 25-11 en el marcador.

14 arriba se afrontó el segundo tramo y los locales siguieron apretando. Parecía que querían liquidar el choque por la vía rápida y a por él fueron. Todo parecía funcionar y al equipo le salía el rebote y las segundas jugadas para anular por momentos a los norteafricanos que no sabían cómo parar la hemorragia. Casi tres minutos tardó en anotar el cuadro visitante que intentaba a trompicones mantenerse en el partido, aunque en el minuto 13 los locales ya doblaban a su rival en el marcador (30-14). El equipo no levantaba el pie y los cambios entre los protagonistas no afectaba al resultado ni al dominio total en pista. Buckingham se unía a la fiesta demostrando que semana a semana está más entonado en un equipo que estaba fraguando de nuevo una victoria muy coral. Viendo que el encuentro se le iba antes del descanso, Melilla luchaba por desatascarse, pero cualquier acción resultaba un imposible, sobre todo por la férrea defensa de los anfitriones apoyados por un gran acierto bajo el aro que les hizo llegar al descanso con un 58-28 en el marcador. En la reanudación, Melilla trató de quemar naves. Era su momento de intentar reducir distancias y por eso peleó con un parcial de salida de 3-9, aunque la distancia era todavía muy amplia. Pasaban los minutos y sí es cierto que las fuerzas estaban más igualadas en cancha, pero la renta de la primera mitad permitía al CB Zamora aflojar un poco y no ver peligrar su triunfo. Treinta arriba (71-41) solo quedaba que el crono avanzase para sellar una nueva victoria y es que el choque en el Ángel Nieto carecía de misterio para llegar al último tramo con un 81-51. Todo estaba decidido y el CB Zamora camino de los 100 puntos de anotación. Inevitablemente la intensidad fue bajando y Saulo dio entrada a Carlos Sáenz que se llevó el aplauso de la grada. Fue a falta de 2,36 cuando Buckingham lograba superar los 100 puntos de anotación del equipo en este encuentro que tuvo muy poca historia pero que sí será recordado. Al final, un 111-76 y a pensar en el siguiente.