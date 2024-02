La lógica alegría por el retorno a la senda de las victorias del Recoletas Zamarat quedó un tanto empañada por la lesión que sufrió en el último cuarto del partido de ayer en Melilla su pívot Alexia Hart que se dañó su tobillo y salió cojeando de la cancha. Hart cojeaba todavía al finalizar el encuentro, pero no parece que su dolencia vaya a ser grave y se espera que pueda recuperarse pronto. A su recuperación contribuirá los quince días de parón en la Liga que tiene el Recoletas ya que aplazó el encuentro previsto para el próximo fin de semana en el Ángel Nieto contra el líder Ardoi de Pamplona.

En la tarde noche de ayer se jugaron algunos partidos importantes para la clasificación de la Liga Challenge como el que jugó el Mijas contra el Adareva canario con victoria para el equipo malagueño (76-70) que se encuentra en un buen momento de forma. El que no termina de cogerle la medida a la Liga es el Azul Marino de Mallorca que no pudo con el Picken Claret (73-54) que le endosó una sonrojante derrota que le deja ya más cerca de la parte baja de la clasificación que de la alta. Y en la lucha por entrar en el play off, Alcobendas parece perder puntos tras caer ayer ante un rival directo como es Estepona que se impuso por 85-54. El líder Ardoi se impuso, no sin problemas al Lima-Horta por un ajustadísimo 58-54.