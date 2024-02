Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora Enamora, volvía a avisar ayer que no por estar "en un gran momento" el rival de esta semana, Melilla Ciudad del Deporte, puede no poner en aprietos a un conjunto azulón que debe seguir aplicándose y que se aísla de la euforia que se respira para continuar creciendo.

"No veo las cosas de color de rosa, veo las cosas como son y la realidad es que estamos en un momento fantástico. Es genial y me alegro por los jugadores porque se lo merecen", comentaba Saulo sobre la situación actual del equipo, afirmando: "creo que hicimos un buen partido frente a Ponferrada, aunque no fuera perfecto. Teniendo en cuenta de donde veníamos, a nivel físico y emocional, se jugó muy bien. Un duelo en el que dimos mucho ritmo al partido, rotando jugadores con frecuencia".

En cuanto al duelo de mañana, el técnico destacó saber "lo que piensa todo el mundo". "Juega el súperlíder y campeón de la Copa LEB Plata contra el sexto o séptimo...", ironizaba, para puntualizar: "la realidad es que Melilla ha ganado en Albacete y ha superado a Zornotza y Almansa, que nos ganaron a nosotros. Por ello en el vestuario nos aislamos de lo que se piensa del rival, porque sabemos que todos tienen nivel para firmar un buen partido y ganarte. Melilla no es una excepción, ni mucho menos".

A Saulo le preocupa "haber ganado allí fácil" pues puede motivar que "los jugadores rivales vengan a hacer su mejor partido", por lo que espera que su equipo mantenga "la humildad" en un duelo que espera "rápido, a muchas posesiones, en el que ningún conjunto va a especular esfuerzos y que, posiblemente, se decantará en favor del conjunto que domine el rebote y controle el balance defensivo.