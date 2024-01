Pablo Rivas, técnico del River Zamora, señaló en rueda de prensa que el último triunfo logrado por las suyas en el inicio de la segunda vuelta ha sido "un balón de oxígeno" y confía que el tono mostrado frente a Planta 14 tendrá continuidad para las blanquinegras en el duelo de este fin de semana frente a Básico Rivas.

"Arrancábamos la segunda vuelta muy necesitadas de puntos, frente a un rival directo, y había que ganar sí o sí para que las opciones del objetivo no disminuyeran. Fue un resultado muy bueno, pero a nivel deportivo nos costó", comentó el entrenador, señalando que las zamoranas tuvieron "dificultades en la primera parte para dominar, no entrando bien en el partido". Aun así, Rivas destacó que "en la segunda parte hubo minutos muy buenos, con acciones puntuales brillantes" que dan a entender la evolución del equipo.

Ese progreso se pondrá en tela de juicio el domingo ante el Básico Rivas, en un partido en el que las blanquinegras aspiran a competir como han hecho siempre como locales. Más aún tras el refuerzo de ganar a domicilio tras ocho jornadas. Para ello, espera que su equipo "sea un bloque sólido en defensa y logre parar a Lety", una jugadora que en la ida "generó muchas situaciones de uno para uno" y fue determinante para que un partido que el River Zamora empezó ganando y tuvo en su mano, acabara en derrota.

María Montalvo: "La meta es seguir sumando puntos, partido a partido"

Por su parte, en una línea similar, la jugadora María Montalvo, comentó que el vestuario blanquinegro "ha dejado atrás sea mala racha del final de la primera vuelta" y se ve reforzado "por una victoria a domicilio que sirve para ganar impulso y motivación para creer que la salvación se ve más cerca, siendo nuestro principal objetivo".

Montalvo destacó que esa losa mental que se presuponía no ganar lejos del Ángel Nieto carece de valor. "El lastre lo pone la gente de fuera, los puntos valen igual en casa o a domicilio", aseguró, señalando que para las jugadoras "es una victoria más", aunque sea importante porque "la meta es seguir sumando puntos partido a partido".

La jugadora blanquinegra aseguró que, a nivel personal, para ella el salto de categoría ha supuesto "un cambio abismal" en el que ha ido "de menos a más" sobre la pista. "No tiene nada que ver el año pasado a este", aseguró, añadiendo: "creo que he ganado en todo y cuento con un plus de agresividad. Además, me siento más cómoda en el equipo y mucho más compenetrada con mis compañeras día a día".

En cuanto a si su mejora y la del equipo puede seguir aumentando en próximos meses y será suficiente para lograr la permanencia, Montalvo afirmó que "no se puede poner un techo a seguir creciendo", está convencida que su equipo "va a ir más, que llegarán más victorias y lograremos la salvación".