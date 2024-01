El Zamora CF afronta el tramo decisivo de la Liga

El Zamora CF afrontará este fin de semana el que puede ser el tramo decisivo del calendario de esta segunda vuelta de la Liga, un enlazado de cinco partidos en los que se enfrentará a otros tantos rivales en la lucha por los puestos de play off como son Guijuelo, Compostela, Coruxo, Ourense y Pontevedra.

Tras la clara victoria de este domingo contra el Covadonga, el equipo rojiblanco se ha situado a solo un punto de los dos colíderes, Ourense y Pontevedra; y ya prepara el encuentro que disputará el próximo sábado en Guijuelo (17.00 horas) contra el cuarto clasificado al que supera actualmente en siete puntos. El equipo del campo charrao viene de golear al Cayón (3-1) con un triplete de Diego González, en un partido en el que además debutó en casa con los salmantinos, el ex rojiblanco Pana.

El calendario continuará con dos equipos llamados a estar en el play off, aunque hasta el momento les esté costando alcanzar los puestos de cabeza: el Compostela y el Coruxo que se encuentran a un solo punto de las plazas de play off.

Y ya a mediados de febrero, llegarán los partidos contra los actuales líderes, que se encuentran empatados a 39 puntos; el Ourense visitará el Ruta de la Plata el 18 de febrero y el fin de semana siguiente será el partido de Pasarón contra el Pontevedra de Yago Iglesias en la jornada 24. Quedarán entonces diez partidos para finalizar la Liga en los que el calendario se suavizará bastante auque nunca se sabe si para entonces serán más peligrosos los equipos ya afianzados en el play off, o los que luchan desesperadamente por la permanencia.

De esta forma pueden ser trascendentales los partidos contra el sexto y quinto clasificados: Rayo Cantabria (7 de abril) y Langreo (28 de abril), en la penúltima jornada en tierras asturianas.

Y esta exigente trampa que le ha preparado el calendario obligará al Zamora a darlo todo en Guijuelo ya que si Ourense recibirá al colista Arandina el próximo fin de semana, aunque el Pontevedra visitará al difícil Langreo.

David Movilla se ha pronuciado en los últimos días sobre estos cinco próximos partidos y reconoció que "tenemos un mes por delante tremendamente exigente aunque no será determinante lo que pase no va a marcar nada, nonos va a sacar de ninguna pelea ni nos va a asegurar ninguna posición pero la exigencia va a ser máxima porque serán cinco rivales de play off".

Por otra parte, el que fue jugadores del Zamora CF hasta las pasadas Navidades, Theo García se ha incorporado al CD Toledo que milita en la Tercera manchega. En el equipo toledano se encontrarán con el ex del Zamora, Manu Gavilán. Además Javi Barrio, que dejó el Zamora también a finales de año, debutó en la pasada jornada con el Cacereño.