Un total de 600 corredores se pusieron ayer en marcha para afrontar la sexta edición de "Arribes Ocultos", la prueba de trail invernal de la provincia referencia a nivel español. Una cita que batió su récord de participación y que terminó con las victorias de Álvaro Ramos y Patricia Muñoz, favoritos para el desenlace de hoy.

Un total de cinco kilómetros con cerca de 300 metros de desnivel positivo acumulado conformaban el circuito de la primera toma de contacto con una carrera que ha ido ganando prestigio con los años y que disfrutó de una apasionante disputa entre los grandes favoritos tras dar comienzo a las 17.00 horas dando lugar a una jornada con gran ambiente gracias a las actividades paralelas a la carrera.

Los primeros de cada categoría no fallaron y pelearán hoy por ser campeones de la sexta edición. Una pugna que llegará hoy a su conclusión con una etapa decisiva en la que cada deportista se enfrentará a un trazado diferente, en función de la modalidad elegida en su inscripción. Por una parte, el GP Caja Rural y el Starter by Stages se disputan sobre un circuito de 11,8 kilómetros y 640 metros de desnivel positivo; mientras que el GP Ruta del Vino Arribes y el Experience by Stages (las más exigentes) discurrirán por un trazado de 4,5 km y 1.200 metros de desnivel positivo.