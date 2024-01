Tras la llegada de Delmonte, Aguirre y Cañizo, David Movilla no descartó ayer que pueda llegar algún refuerzo más para el Zamora durante este mes y al tiempo expuso en rueda de prensa lo que le va a pedir a Alejandro Cañizo: "Le pediremos lo que estaba haciendo lo que le ha traido aquí: un gran rendimiento en el Cayón. Es un jugador que te da muy buen juego de espaldas, te descarga muchas veces las situaciones de juego directo, tiene presencia en el área, agresividad ofensiva y defensiva. Lo que pretendemos con Cañi es, primero que haga lo que venía haciendo, y complementar a sus compañeros en esas posiciones del ataque. Buscamos delanteros complementarios para que las potencialidades de cada uno se complementen con las del compañero. Toda la capacidad individual debe de ser puesta al servicio del equipo y él nos va a dar un recurso más, un registro más".

Movilla recordó que buscaba refuerzos que llegasen dispuestos a poder debutar de forma inmediata: "Estos refuerzos vienen de competir y de tener minutos a ritmo. No son jugadores que lleguen después de una larga inactividad o con muy pocos minutos. Ahora tenemos, exceptuando a Jesús, a todos los jugadores disponible y eso abre el abanico de posibilidades y de recursos. Vuelvo a sentir algo que llevaba semanas sin percibir claramente, que va a ser un verdadero dilena hacer la alineación y la convocatoria. La competencia interna ha aumentado, el tono del equipo está mejor cada vez. Esa competitividad beneficia al equipo y, haga lo que haga, voy a acertar porque van a ser los jugadores los que hagan que acierte con su rendimiento. Se va a quedar fuera del once y de la convocatoria gente que está llamando a la puerta y haciendo bien las cosas. Esa es una buena noticia para el Zamora". Respecto a la posibilidad de más refuerzos, el técnico vasco recordó que "la obligación nuestra es mirar todas las opciones que puedan surgir porque todavía se podría hacer alguna incorporación sub 23. El equipo está equilibrado y si se da una situación de mercado interesante, la valoraremos".