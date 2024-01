Galguera en un mundo de hombres

Es una magnífica galguera en un deporte de hombres, pero asegura que nunca ha tenido problemas por ello. Sandra Bermejo posee ya una importante trayectoria deportiva con grandes actuaciones en la Copa Zamora y dos presenciar en la final del Campeonato de España, primer con Ron y este año con Leyenda que dispone ya de un punto en cuartos de final. Es la primera zamorana que ha llegado a la Champions League como es la fase final de un Nacional y se muestra orgullosa de su raza de perros que tanto mima pese a que, en el caso de Leyenda, tuviera que ir a buscar un macho fuera de Zamora.

Ya había estado en esta máxima cita del deporte de los galgos con Ron hace unos años, y ahora repite con Leyenda, ganadora de uno de los grupos de Castilla y León, una galga hija de Rumba de Retumba -campeona de la Copa Zamora-, hembra, de su estirpe familiar, y de Chapo de La Romera que hereda la sangre de los más grandes sementales de las últimas décadas como fueron Chapapote o Pirri de Mocejón. Sandra Bermejo defiende los colores del club Fandango en el que también está uno de los galgueros de mayor prestigio de nuestra provincia como es su padre Paco Bermejo, de Villavendimio, y su hermano Armando, que lo dejó por los disgustos que le dieron algunas decisiones arbitrales.

Leyenda pasó la primera fase del Nacional de Galgos sin hacer mucho ruido y llegó a cuartos de final donde está corriendo contra Yenka, a la que la afición dio como gran favorita en una encuesta realizada por la Federación. Pero tras correr dos nulas -una en solitario porque se fue tras una segunda liebre- y sumar claramente el primer punto, ya se ha comenzado a fijar todo el mundo en ella.

– ¿Cómo llevas el ser mujer en un mundo tan masculino como es este deporte de los galgos?

-Bien porque he vivido los galgos desde que soy pequeña, mi padre, Paco Bermejo, ha tenido desde siempre perros. Ha tenido galgos de liebre toda la vida pero también ha ido muchísimo al trapo y se ha recorrido media España. Desde pequeña yo iba con él y muchos domingos, cuando salía con el compañero que tenía, Delfín, nos llamaba para que nos llevase mi madre porque había una liebre en la cama. Y mi madre nos llevaba en el coche con la bata y el pijama puestos. Yo ahora, vaya donde vaya, siempre me han tenido respeto, nunca he tenido ningún problema por ser mujer, siempre me han tratado bien y nunca he sentido que, por ser mujer, pensaran que sabía menos de ésto. Al contrario, hay gente que me dice, "vaya dura que eres", y he visto que siempre me han considerado una más. No he sentido diferencias por ser mujer. Siempre me han tratado bien, y siempre me he sentido a gusto. Además me alegro de ver que cada vez hay más mujeres en este deporte.

–En los galgos, de todas formas, siempre se han visto más mujeres que en otras modalidades de la caza. Y tú eres la primera zamorana que llega a la final de un Nacional como representante de su perro.

–No estoy segura de ser la primera, pero puede que sí. De lo que sí me doy cuenta es de que mujeres que vamos en la mano cazando con los perros, hay muy pocas todavía. Llevando a la perra como yo, hay muy pocas todavía.

Sigo criando lo mío porque no quiero perder nuestra raza

–La mujer a veces queda relegada a las tareas de cría y cuidados en casa.

–Se consideraba que la mujer entendía menos que los hombres, y las que estamos más metidas, somos las que poco a poco vamos tirando para arriba, pero llega gente joven que ya se ponen en la mano y cazan, llevan sus perros y eso es muy bonito.

–¿Cuándo comenzaste a reponsabilizarte tú misma de criar y preparar a los galgos independientemente de tu familia?

–Yo empecé con la Rumba, campeona de la Copa Zamora, madre de Leyenda, y con una hermana suya, la Siria. Con la mixomatosis, mi padre se quedó sin perros cuando había llegado a tener más de veinte. Los quitó y se quedó tan sólo con la perra vieja, con la que criábamos, la madre de Rumba y Siria. Cualquiera de las dos eran grandes perras, daba gusto verlas correr. Probamos a presentarnos a la Copa Zamora con Rumba, y ganaba dando espectáculo. Parió y mi padre, mi hermano Armando y yo nos quedamos cada uno con una cría. Y yo elegí a la Leyenda.

–¿Qué le viste de especial a esta barcina nacida en octubre de 2020?

–Que me gustaba por el color, por el carácter que tenía.

–¿Cómo se sabe que un perro va a ser bueno cuando solo es un cachorro?

–No hay nada especial, pero a alguno lo ves más activo, más alegre. Hay gente que lo elige porque es el primero que nace, porque se parece a la madre. Hay cachorros que, a medida que van creciendo, ves que son los dominantes, y en los vídeos que tengo grabados, Leyenda ya era la que más corría. Era una camada de siete y ella era la que siempre corría delante. Nos quedamos con cuatro y los otros lo repartimos entre amigos. Luego tiene un carácter que es muy cariñosa, siempre está alrededor tuyo, se hace a todo el mundo.

–¿Por qué elegísteis a Chapo como padre?

–Cuando quedó campeón el Faruk de la Tata, queriamos algo que viniera también de Chapapote. Me habían hablado muy bien de este perro, conocíamos a sus dueños, Rafa y Álavaro, de Campaspero. Íbamos a llevar a otra pero se le pasó el celo y al final fue la Rumba. Fue una casualidad.

–Pero seguís con la genealogía de vuestra casa, de toda la vida.

–La perra vieja, la madre de casi todos los que tenemos, se murió, y la Rumba ya tiene diez años, pero hijas de la perra vieja, tenemos tres o cuatro perras en casa, y también un macho. Yo sigo criando de lo mío porque la raza mía no la quiero perder. De todas formas, al final tienes que buscar machos para criar porque, con lo que tengo en casa, no puedo cubrir las perras porque no es bueno hacerlo con la misma sangre.

–¿Ves posibilidades de que Leyenda pueda ser una buena criadora?

–Nunca se sabe. La madre de la Rumba era una perra que tenía un minuto escaso de carrera, y parió a la Rumba, y de la primera camada de la Rumba no salió nada especial. Nunca se sabe porque la madre y el padre de la Rumba eran perros muy malos para correr. De todas formas los perros nuestros siempre han corrido bien. Tuvimos al Hidalgo que llegó a semifinales del Regional, en 2018 corrimos también la final del Nacional con Ron, hermano de la Rumba de padre y de madre, aunque de camada diferente. Ron tenía una hermana muy buena también que llegó a semifinales de la Copa Zamora, y corría mucho más que el Ron aunque finalmente presentamos al macho al Nacional. Criar es muy complicado.

–¿Qué tipo de entrenamiento suelen hacer tus galgos?

–Desde que tienen un par de meses, ya los saco al campo y siempre sueltos para que se acostumbren a saltar una cuneta, a correr en una tierra de terrones, para que jueguen con sus hermanos. El cachorro tiene que hacer músculo, fortalecer los huesos, y cuando son grandes, yo no soy partidaria de sacarlos atados al coche. Siempre salen sueltos porque tienen que acostumbrase al campo y al suelo. Les hago muchos kilómetros pero siempre a su aire. Cuando quieren correr, corren, y cuando no, no corren, y a mi me ha funcionado bien.

No es que te roben un perro, es que te roban las ilusiones

–¿Qué principios tienes para la alimentación de los galgos?

–Tiene que ser completa, no debe basarse solo en darle pienso, o solo carne. Los míos comen pienso, un pienso bueno durante todo el año, pero no le damos el de alta energía solo cuando compiten, lo comen todo el año aunque en muy poca cantidad, mezclado con el pienso normal. Luego les hacemos también arroz y pasta con carne, comen muchas verduras (tomates, calabacín y zanahoria) y huevos caseros de mis gallinas. Además les encanta el pan. Tienen una alimentación bastante completa. Es fundamental además la limpieza, les cambiamos mucho el agua para evitar enfermedades.

–A todo ello hay que sumar muchos más gastos, de veterinario, por ejemplo.

–Criar un galgo supone mucho dinero y mucho tiempo. Y más ahora que tienes que pagar por muchas cosas, microchips, vacunas, pastillas, además de pagar el club. La mayoría de los galgueros no echamos cuentas porque no queremos comprobar que esto no es rentable. Participar en el Campeonato de España son 1.800 euros con las tarjetas incluídas, y que no llegues el primer día y te eliminen. Te sale cara la broma pero, como te gusta, no lo miras. Crías un perro y estás pensando en verlo correr y poder llegar a donde hemos llegado nosotros ahora, a la final de un Nacional. Es el sueño de cualquiera.

Hemos cuidado tan poco a las liebres que ahora tenemos la penitencia de los cercones

–Ahí tienes a uno de los grandes galgueros zamoranos como es Domingo Rodríguez (Santa Cristina de la Polvorosa) que consiguió llegar a una final en la temporada pasada, con más de 90 años de edad. Y tú has llegado ya dos veces, con lo joven que eres.

–Domingo ha tenido mala suerte pero siempre ha tenido muy buenos galgos. Yo empecé en 2014 con la perra, no llevo ni diez años dedicándome a la cría. Es un orgullo pero también te digo que les dedico mucho tiempo. Me quito de muchas horas y mi padre también. Mi hermano Armando perdió un tanto la afición porque tuvimos una perra muy buena hace unos años y nos hicieron una jugada muy fea. Le dieron por perdidos los dos puntos a nuestra galga pese a que siempre corrió por delante y fue claramente superior. Y desde entonces dijo que no volvía a competir porque estas decisiones duelen mucho. Este año parece que está algo más animado, pero se desvive por los galgos igual que siempre.

–Parece que han vuelto a producirse muchos robos de galgos este año. Es el problema más grave que tenéis los galgueros junto a la escasez de liebres.

–Llegas al corral, te han robado un galgo y qué haces. No se está poniendo remedio de ninguna manera en este tema. Te sientes impotente. Se te meten en casa, en el corral, y no puedes hacer nada. No es que te roben un galgo, es que te roban las ilusiones de un animal que lo has criado tú. O que te entren y se lleven a la madre de los perros que tienes, te roban la raza tuya. Sufres aunque te roben al peor que tengas en casa. El golpe que llevas es muy duro.

–¿Qué opinas de competir en cercones como ya se está implantando en muchas competiciones ante la escasez de liebres salvajes?

–A nadie nos gusta. Pero este año hemos corrido la Copa Zamora en el de Venialbo que es un sitio muy bonito para ver las carreras. Las liebres aún no son lo que tienen que ser porque han echado muchas y se murieron también muchas y no son liebres todavía de tiempo pero si eso se consigue, puede ser un cercón muy bonito para correr.

Desde luego no es lo mismo la liebre de campo que la de un terreno cercado, no tiene nada que ver. El problema es que hemos cuidado tan poco a las liebres que esta va a ser la penitencia que vamos a pagar, correr así. Antes de no poder correr tus galgos, te agarras a lo que sea y si tengo que ir a un cercón, pues tendré que ir. Es evidente que a ningún galguero de verdad le gusta correr en un cercón y menos con un bozal.