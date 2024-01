El delantero Alejandro Cañizo es el nuevo delantero del Zamora Club de Fútbol y jugó la primera vuelta de la Liga con el Cayón, rival del equipo rojiblanco el pasado domingo. Y Cañizo protagonizó un hecho único en la historia del Zamora: el sábado era jugador del Cayón con el que ha marcado seis goles, el domingo presenció desde la grada el partido de Liga contra el equipo de David Movilla, y el lunes firmaba como nuevo jugador del Zamora.

Cañi, de 24 años, se formó en la cantera del Racing de Santander, destacando en su etapa en División de Honor juvenil y dio el salto al filial, el Rayo Cantabria, con el que tuvo minutos en Tercera y Segunda RFEF. En 2022 salió de la estructura del Racing de Santander y firmó por el Laredo, con el que jugó la temporada pasada en Segunda RFEF. Esta campaña firmaba por el Cayón con el que ha jugado 17 partidos ligueros.

"Todo ha pasado bastante rápido en los últimos días y desde que me plantearon venir aquí hasta que tomé la decisión, solo pasaron dos días. También influyeron las circunstancias del partido que teníamos el pasado fin de semana. Una vez tomada la decisión, me tuve que sentar en la grada pero es lo que tocaba y el lunes inicié ya la dinámica con el Zamora y a trabajar".

La primera vuelta que pasó en el Cayón tuvo sus "altibajos, con ilusión. Al final vas a un equipo en el que luchas por la permanencia y todos los partidos son una guerra pero me dieron confianza y estaba jugando creo que bien, y bastante. Yo estaba contento en lo personal y en lo grupal también porque estábamos vivos todavía y con ello, el club estaba satisfecho".

Cañizo transmitió que el entrenador del Zamora, David Movilla, le ha pedido "que sume, que venga a aportar. Es lo lógico y a partir de ahí, que trabaje e intente aportar en la parte goleadora que también es algo por lo que se me ha fichado. Que no me vuelta loco, que me centre en trabajar, en hacer lo que sé, en lo que vengo haciendo estos meses. Y a partir de ahí, a esperar que lleguen los resultados". El delantero cántabro reconoció que no tenía demasiados datos del Zamora y de su plantilla: "Conocía del año pasado a Pau y a Julen de haber coincidido con ellos en el Racing, aunque ya jugué contra ellos en el partido de la primera vuelta y había visto vídeos del Zamora".

Respecto a Movilla, Cañi señaló que dos compañeros del Cayón conocían a Movilla, porque les había entranado y "sus comentarios fueron buenos y, efectivamente, me dijeron que era especial pero no como algo malo sino todo lo contrario, como muy positivo, y ahora tendré la oportunidad de conocerle". Tras el partido de Cayón que vio desde la grada Alejandro Cañizo explicó ante los medios de comunicación que "me pareció uno de los equipos fuertes de la Liga, no hay duda, y desde la grada, me sentí bastante raro porque todavía me sentía parte del Cayón y todavía mi mentalidad era de ganar con el Cayón, pero por otro lado, estaba a punto de firmar con el Zamora, y me pasaba también lo mismo. Me sentí bastante raro. Me pareció como un equipo con más ritmo, como es lógico, y con otros objetivos".

Calificó además el nivel de su nueva plantilla como "muy bueno", "de acuerdo con lo que tenía in mente, pero creo que me voy a adaptar bien pero tengo que seguir trabajando porque tan solo llevo aquí dos días". Por otra parte, se califica "por lo que me han podido decir entrenadores y compañeros, trabajador -sin duda- aunque a veces no vale solo con eso pero el trabajo no va a faltar, y un poco guerrero dando el coñazo a los centrales. A partir de ahí, si todo se da bien, creo que soy rematador pero eso lo dirá el tiempo".

Y la duración de su contrato con el Zamora dependerá "de como se dé y espero que sea lo mejor posible". Si Movilla lo cree oportuno, está dispuesto a jugar porque "etoy como estaba hasta ahora con el Cayón, en la misma dinámica, lo único que ha cambiado es que no he jugado este fin de semana. Por lo demás, estoy dispuesto a la continuidad".

Cañizo es el tercer fichaje del Zamora en el mercado de invierno, después de las altas ya anunciadas de Diego Aguirre y Nico Delmonte.