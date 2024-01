El presidente de la Unión de Promotores Deportivo Culturales de Zamora, Luis Enrique Vaquero Pérez, presentó este martes la primera edición de los Premios Zamora Deporte que se celebrará el próximo 23 de febrero con el objetivo de reconocer a los mejores representantes del deporte provincial durante 2023 y al tiempo homenajear a otros deportistas destacados. El acto de presentación contó con la participación del diputado de Deportes, Juan del Canto; el concejal de Deportes, Manuel A. Alonso, y el director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, entidades que apoyarán el acto que acogerá el Teatro Ramos Carrión.

Los Premios 2024 reconocerán al mejor deportista individual masculino y femenino, mejor deportista escolar masculino y femenino, mejor equipo, mejor equipo de cantera, mejor entrenador y mejor club. El jurado establecerá también unas menciones especiales "que se decidirán de otra manera", explicó Vaquero.

"La forma de proponer las candidaturas queremos que sea una cosa abierta. Hay una serie de redes sociales ya preparadas en las que se podrán proponer candidatos en cada una de las categorías. El jurado estará integrado por un representante de la Junta de Castilla y León, de la Diputación, un representante de la prensa deportiva, y un representante de la organización. Y entre las propuestas aportadas en las redes sociales y por los distintos medios de comunicación, se elegirán tres candidatos por categoría para otorgar el premio a uno de ellos", añadió Vaquero Pérez. Los trofeos serán elaborados por alumnos de la Escuela de Arte de Zamora y del IES La Vaguada.

El organizador del certámen anunció que se ha remitido la idea a todas las delegaciones provinciales, "proponíendoles que sean ellas también quien nos digan quienes son sus campeones, y tengo que decir que me he llevado una gran decepción cuando sólo me han respondido cuatro. Ellos sabrán, tenemos tiempo todavía, y confío que después de esta presentación también nos aporten para que ese día sea una fiesta para todos".