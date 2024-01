Nacho está ante la posibilidad de levantar su primer título como capitán del Real Madrid. Para ello deberá vencer al FC Barcelona en la final de la Supercopa, donde, después de 22 años en el club, puede salir en el centro de la foto. Su rol se ha visto modificado sensiblemente esta temporada debido a las bajas. Afronta el futuro de modo más tranquilo, sin pensar tanto en la renovación como la campaña anterior, en la que admitió sentirse desplazado.

"Tenemos un vestuario unido y una plantilla muy fuerte. Hemos tenido muchas lesiones. Pero pase lo que pase, siempre estamos ahí", ambicionó el central, que ha recobrado el protagonismo formando pareja junto a Rüdiger. Preguntado por la situación del 'caso Negreira', que monopolizó la intervención de los árbitros en la jornada previa al final, echó balones fuera al decir que "es un tema complicado, que ahroa mismo está en juicio. Me gustaría tener confianza en el colectivo arbitral. No puede hablar más".

Con dos centrales sanos, Nacho ha dado un paso adelante obligado, como tantas otras veces en su carrera. Preguntado sobre si el equipo necesita refuerzos en el eje de la zaga, con Militao y Alaba fuera de combate, afirmó que el brasileño está "en una buena fase de recuperación" y que no le corresponde a él juzgar sobre lo que pasará en el mercado de invierno. Ancelotti, como tantas otras veces, ha cerrado filas, afirmando que confía en los efectivos que tiene a su disposición.

Nacho dijo sentirse liberado este temporada. "Es un momento feliz de mi vida. El año pasado estaba agobiado por lo que iba a pasar. Me tocó jugar todo al final de temporada. Es un año bueno para mí. Estoy jugando mucho y me encuentro bien. No tengo ni la más mínima preocupación. Si tuviera que firmar ahora, lo haría. Una firma en un papel no va a cambiar nada", insistió.

Para el capitán del Real Madrid nunca será otro 'clásico' más, porque "el Barça da igual que tenga jugadores fuerte o flojos, siempre hay que intentar ganar el partido. Sería un golpe muy fuerte poder ganar el primer título d la temporada. Si pierdes, todo lo contrario. Es un paso para seguir con la moral fuerte", concluyó Nacho, visualizándose con el trofeo de la Supercopa de España en Riad.