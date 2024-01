El argentino Nico Delmonte fue uno de los atractivos del partido que el Zamora jugó en Aranda de Duero (0-0) el miércoles, al debutar en esta su segunda etapa en el club rojiblanco. Delmonte compareció ayer en rueda de prensa y se mostró muy contento por regreso al Zamora CF tras pasar por el fútbol italiano sin éxito en la primera parte de la temporada: "He estado el primer trimestre jugando, por decirlo de alguna manera, en Italia y llegamos a un acuerdo para rescibir contrato a principio de diciembre. Me vine a Zamora casa de mi pareja unos días. Aquí tuve la oportunidad de hablar con David Movilla, le comenté un poco la situación y a partir de ahí decidimos que para las dos partes era una buena oportunidad y llegamos a un acuerdo fácil en un día", explicó el medio centro argentino que se ha comprometido hasta el final de la temporada.

Cuatro años después de jugar en el Zamora también a las órdenes de David Movilla, Delmonte asegura que "me encontré con un Zamora, con un club prácticamente igual, aunque obviamente con algunas mejoras, sobre todo en las instalaciones de fisioterapia, algo que agiliza mucho a la hora de recuperar al jugador". Delmonete conocía de entonces a "Dani, Parrita o Carlitos y a varios miembros del equipo técnico. Y a título personal, tan sólo he cambiado en la edad, así que espero estar a la altura". El centrocampista argentino reconoce que su estancia en Italia "como experiencia deportivamente no me ha ido bien. Llegué al final de mercado, con la Copa Italia ya empezada, y he tenido pocos minutos de juego. Uno quiere jugar más pero también he sacado muchas cosas positivas, en cuanto a lo que es la cultura italiana del fútbol, cómo lo viven y demás. Al margen de que no disfruté deportivamente, siempre se sacan cosas positivas".

David Movilla reconoció ayer que Delmonte jugará en el centro del campo y el jugador transmitió ayer en rueda de prnesa que en principio pienso cubrir un poco ahí, en lo que es la parte del mediocentro y darle alternativa también de jugar de central también, en esas dos posiciones, pero sobre todo, lo que vaya necesitando el equipo y lo que el míster vaya viendo. Yo sin problema me adapto a lo deportivo".

Y respecto a cómo se ha encontrado el vestuario aseguró que "me he encontrado bien con un grupo de chicos que me han acogido muy bien. Ya tuve la oportunidad de jugar un partido amistoso. Ahora estamos centrados en una mini pretempora bastante fuerte, con mucha carga de piernas para sostener este segundo semestre. Yo creo que la cosa va encaminada y bien", concluyó Delmonte.