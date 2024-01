Leyenda pasa la primera ronda en el Nacional de Galgos

La representante de Zamora en la final del Campeonato de España de Galgos, Leyenda de Retumba, logró superar la primera ronda disputada en el cercón de Mascaraque, tras eliminar a la toledana Niña de Carranque que fue retirada por problemas físicos cuando ya se había anotado el primer punto en la sexta collera de octavos de final.

El Campeonato se traslada ahora a Nava del Rey donde esta noche se celebrará el sorteo para los emparejamientos de los ocho galgos que han sobrevivido a la siempre complicada primera ronda y más cuando se disputa en un cercado donde resulta mucho más difícil que a campo abierto, juzgar las carreras disputadas. Esta circunstancia la sufrió en propias carnes la perra de Villavendimio que presenta la familia Bermejo, en la liebre que tuvo que correr junto a Niña, en una carrera con un primer tramo muy igualado en el que las dos galgas corrieron a la par, hasta que la liebre se estrelló contra el cercado y provocó un quiebro del que salió beneficiada Niña. Leyenda tuvo que protagonizar una espectacular remontada que debería haberle beneficiado en la puntuación final. Hubo a continuación un nuevo quiebro del que, esta vez, se aprovechó la perra zamorana y su rival le devolvía la remontada, que tampoco llegó a ser pase, ya sin más tiempo porque la rabona se fue al perdedero tras 1´03 de carrera pero con Leyenda llevándola en la boca.

La perra toledana sufriría una lesión que le impidió continuar en competición para sumar el segundo punto, y Leyenda corrió un exento en solitario en el que cumplió sin problemas los requisitos para lograr la clasificación para cuartos de final en 1´15.

Esta tarde noche se celebrará el acto de presentación del Campeonato de España de Galgos en Campo Copa de S.M. El Rey, en el pabellón Polideportivo de Nava del Rey, y será dirigido por quinta vez por el poeta sevillano José León.

La hora de inicio de la Gala serán las 19:30 h y la entrada será libre hasta completar el aforo del recinto deportivo. La música, la poesía, los premios Nacionales Galgos España 2023 y el sorteo de colleras de los cuartos de final del Nacional, serán los ingredientes imprescindibles de este acto cultural y federativo.

Los cuartos de final en el mítico corredero de la "Cuesta de los Picos", donde se espera que miles de aficionados venidos de toda España disfruten de un buen día de galgos y donde compartan experiencias e ilusiones galgueras.

El acto será retransmitido a partir de las 19:30 horas en el canal YouTube de la FEG.

Espléndido resultó el día en Mascaraque y en el salón social de la localidad toledana se desarrolló el reconocimiento de las perras participantes y la presentación.

La primera clasificada fue Española de Los Caminos de Castilla La Mancha que eliminó a la andaluza Avispita de Monzón tras disputar seis liebres, tres válidas y otras tantas nulas. Española logró el primer punto en 1´07 y después de tres carreras que no dieron el tiempo mínimo, Avispita empataba en 1´15; y en la sexta carrera, Española logró la clasificación en 1´27.

Faviola de Conesa, de Murcia, solo necesitó dos liebres para imponerse a Rita de Tizona, la primera en 1´14 y la segunda en 1´36; y también pasaba de la forma más directa Yenca de Kade frente a Triana de Safesa en una primera carrera de 1´00 y una segunda en 1´08.

En los octavos de final, se disputaron un total de 27 carreras, 20 válidas (74 %) y tan solo 7 nulas (26 %), con un sumatorio de tiempo total de 33 minutos y 15 segundos y con un tiempo medio por carrera hasta ahora de 1 minuto y 14 segundos. Este tiempo medio por carrera es un gran resultado para elste cercado deportivo.

Las galgas clasificadas para cuartos son: Aitana de Hermanos Bravo (CLM), Única de Juripa (AND), Rumba (AND) y Lola de Aguinuñez (AND), Española de los Caminos (CLM), Leyenda de Retumba (CYL), Faviola de Conesa (Mur) y Yenca de Kade (CYL).

Zamora ha vuelto a estar representada en la final del Nacional, esta vez con una hembra de color barcino en colorado nacida el 31 de octubre de 2020, propiedad de la familia Bermejo, de Villavendimio y que compite por el club Fandango. Se proclamó campeona del Grupo 1 de Castilla y León después de eliminar a los clubes Charro, La Guareña, La Magdalena, Lebrel Segoviano -en semifinales- y La Perrita, en la final.

Leyenda de Retumba competirá mañana sábado en un buen estado físico ya que tan sólo sufrió mínimas lesiones en octavos de final, y hoy conocerá quién será su rival. Por el momento, no se barajan claros favoritos, pero Yenka ha causado una muy grata impresión en octavos.