El Zamora CF dará esta tarde-noche por concluida la primera vuelta de la competición y la opción de ser segundo en la tabla está en su mano tras el tropiezo de este fin de semana del Pontevedra de Yago Iglesias que terminó empatando con el Racing Villalbés. Los rojiblancos, que sin haber jugado esta jornada tienen al líder (Ourense) a tan solo cuatro puntos y a los de Yago a dos, se desplazan para jugar esta tarde-noche (20.00 horas) ante el actual colista del Grupo 1 de Segunda RFEF, una Arandina que aún saborea la eliminatoria de Copa del Rey ante el Real Madrid (1-3) del pasado sábado que hizo vibrar a una afición que está invitada a este nuevo partido liguero.

Así, todavía con los rescoldos de ese fervor, el equipo de David Movilla llegará al Juan Carlos Higuero muy recuperado y con las pilas cargadas tras un necesario descanso navideño después de unos primeros meses de competición muy exigentes en los que se mantuvieron en la zona top de la clasificación, donde quieren continuar a pesar de que las palabras "play off" y "ascenso" siguen sin pronunciarse en el seno del vestuario. "Necesitábamos desconectar y recuperar gente. Fueron semanas muy exigentes", admitió el entrenador de la capital del Duero que para este encuentro tendrá a todos sus jugadores disponibles, salvo por Jesús Muñoz que se someterá a pruebas médicas para determinar el alcance de una lesión que arrastra.

Ya sin Kun, Javi Barrio y Theo, será la primera oportunidad de sumar minutos oficiales para Diego Aguirre, aunque todo indica que su entrada en el equipo será progresiva y no se le espera en un once inicial en el que sí podría estar Nico Delmonte, que inicia su segunda etapa en la entidad. Con Fermín bajo palos, un posible inicial estaría formado por Parra y Castañeda en los laterales, y Bolo y Luismi Luengo en el centro de la defensa. Unos metros por delante estaría Juanan, para ser el enganche con una línea de tres formada por Carlos Ramos, Mancebo y Dani Hernández, y concluir con Etxaburu y Pito Camacho como hombres más adelantados.

A falta de conocer a los titulares definitivos, lo que sí aseguró el técnico de los zamoranos es que será "un partido complicado" y no quiere que nadie se limite a ver la clasificación porque los burgaleses son un equipo más complicado de lo que dice los rankings. "La clasificación no refleja lo que es la Arandina, y no están teniendo un resultado acorde con su rendimiento", aseguró el míster en la rueda de prensa. Asimismo, pidió el máximo respeto y concentración a sus pupilos para evitar sorpresas que puedan salir caras ante unos oponentes que "tienen una expectativa de gol de 1,24 a favor y 1,22 en contra" a pesar de que la realidad es que están encajando el doble de lo que marcan, con 14 goles hechos frente a 26 recibidos. En este sentido, los números son los que son y dicen que la Arandina, a la que Movilla también quiso felicitar por su buen hacer copero (como también lo hizo con Unionistas de Salamanca), tiene tan solo diez puntos en su casillero tras dos victorias y cuatro empates en estos primeros meses de campeonato, y siete de esos puntos han sido en feudo propio donde se han mostrado más eficientes.

En el cuadro rival, además, estará un viejo conocido de la afición del Zamora CF de la época de Tercera, Raly Cabral, que defendió la elástica zamorana en la 16-17. Todo está ya listo para que el balón empiece a rodar y el Zamora busque tres puntos de oro con los que olvidar la "crisis" de resultados de final de año y poder cerrar la primera vuelta de la competición por todo lo alto.