El Zamora CF ha disputado esta mañana su primer partido de 2024. Un "entrenamiento amistoso" disputado en los Anexos del Toralín ante la SD Ponferradina que acabó con empate frente a los bercianos por 1-1.

A pesar de ser un equipo de superior categoría, el cuadro blanquiazul no lo tuvo fácil ante el conjunto de David Movilla. Los rojiblancos demostraron garra, ímpetu y un notable estado de forma, demostrando que el merecido descanso navideño ha sentado bien a las piernas de los futbolistas. Eso sí, la victoria, aun no siendo trascendente, no pudo ser posible. Un tanto a la media hora de juego por parte local hizo que los múltiples esfuerzos zamoranos y el posterior gol de Etxaburu en el segundo acto, no alcanzaran para estrenar 2024 por todo lo alto. Pese a ello, el empate y la imagen dada dejaron un buen sabor de boca para los rojiblancos.

Dentro de los aspectos más importantes de este ensayo competitivo, el primero de los que disputará el Zamora CF antes de retomar la competición en Segunda RFEF, destacó el debut de Diego Aguirre.

Estreno como titular

El delantero, último fichaje rojiblanco, debutó como titular en Ponferrada. Lo hizo en un once que contó también con Nico del Monte, así como con Fermín, Luismi, Juanan, Carlos Ramos, Mancebo, Víctor López, Baldrich, Joel Priego y Julen Castañeda.

Muñoz, ni convocado

Entre otras notas importantes, destaca la no convocatoria de Jesús Muñoz, cuya salida del club rojiblanco lleva en boca de todos durante varias semanas. Un rumor que parece cobrar forma al no formar parte de un banquillo rojiblanco que estuvo compuesto por el canterano Brian además de Troya, Parra, Bolo, Goñi, Dani Hernández, Pito Camacho, Etxaburu, Roger Marcé y Luis Rivas.