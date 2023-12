La Superliga de fútbol, que, el pasado jueves, recibió el espaldarazo legal desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que confirmó que se pueden organizar competiciones al margen del monopolio que ejercen UEFA y FIFA y que éstas no tendrían capacidad para sancionar a sus protagonistas, ha rechazado ya por completo intentar poner en marcha la nueva competición en la temporada 2024-25 y se plantea como objetivo “perfectamente asumible” arrancar el torneo en septiembre del 2025 con un presupuesto inicial de 15.000 millones de euros.

Esta enorme cantidad de dinero, que significaría 5.000 millones de euros para cada una de las tres primeras temporadas programadas, es decir, justo el doble de lo que la UEFA está repartiendo ahora entre los equipos que participan en la actual Champions, procede, de momento, de importantes fondos de inversión estadounidenses y europeos, sin contar, en principio, con los grandes inversores árabes.

Reparto del dinero

En principio, de los 5.000 millones de euros por temporada, 4.600 serían destinados y repartidos entre los clubs participantes mientras que los otros 400 millones irían al llamado fondo de solidaridad, integrado por el fútbol formativo, aficionado y clubs que no tomasen parte en la Superliga.

Es evidente que los responsables de la Superliga, no tanto representados por Florentino Pérez y Joan Laporta, presidentes del Real Madrid y FC Barcelona, como por la empresa A22 Sports Management y su CEO, el alemán Bernd Reichart, profesional de enorme experiencia sobre todo en el mundo de las telecomunicaciones, han empezado ya a conversar con muchos de los clubs que hasta la fecha y temiendo represalias de UEFA y FIFA se habían mantenido al margen o, incluso, afirmado que no querían saber nada de la Superliga.

No hay duda de que al equipo de Bernd Reichart le queda un largo camino por recorrer, no solo en su intento de convencer a los mejores y más grandes clubs europeos, especialmente británicos, de momento, opuestos a la nueva competición, sino también a la hora de crear todo lo necesario para poder poner en marcha un torneo que, por no tener, no tiene ni árbitros.

Es evidente que Reichart no va a tener que demostrar ante la opinión pública de que posee esos 15.000 millones de euros sino que deberá hacerlo ante los clubs con los que quiera establecer un acuerdo y serán ellos, sin duda, quienes comprueben que, en efecto, esa inmensa cantidad de dinero está garantizada, al menos, en las tres primeras temporadas.

Fútbol gratis total

Lo que sí ha empezado ya a explicar Reichart, incluso públicamente, tal vez porque es de la materia que más sabe, es cómo será la ‘milagrosa’ Plataforma Unify, que será la encargada de ofrecer gratuitamente todos los partidos de la Superliga, cuyas retransmisiones tendrán, según ha podido saber El Periódico, del grupo Prensa Ibérica, distintos niveles de visualización.

Quienes se conecten de forma gratuita a Unify verán los partidos con publicidad, es decir, en abierto pero con anuncios. A partir de ahí, si el aficionado desea pagar por no tener anuncios, lo podrá hacer. Y no solo podrá pagar por evitar la publicidad durante las retransmisiones de los partidos, sino que podrá también pagar por ser su propio realizar y escoger las cámaras que quiere utilizar para ver el encuentro de su equipo favorito. Y también tendrá la posibilidad de pagar por tener acceso exclusivo al contenido televisivo e informativo que el club de sus amores pueda generar, a través de experiencias exclusivas.

Posturas enfrentadas

Mientras todo ello se pone en marcha, persiste, según diversas fuentes, una doble manera de plantear la guerra con la UEFA, una vez ganada la batalla legal. Todo parece indicar y, de momento, ninguno de los dos protagonistas lo han negado, que Florentino Pérez sería partidario de romper por completo los lazos con la UEFA (hay quien dice que, incluso, con las Ligas nacionales), mientras que Joan Laporta defiende, en principio, forzar a la UEFA a modificar la actual Champions, cuyos derechos televisivos, por cierto, ya están adjudicados hasta el 2027, y aumentar sustancialmente el dinero que ingrese cada uno de los clubs participantes en algo que muchos han empezado ya a llamar la SuperChampions.