Jonatan Giráldez no seguirá al frente del FC Barcelona la próxima temporada. El técnico vigués ha confirmado la noticia que adelantó SPORT, del grupo Prensa Ibérica, en una rueda de prensa extraordinaria en el Estadi Johan Cruyff.

"Me habría gustado no estar aquí, pero con las informaciones que salieron, me he visto obigado. Me gustaría ser claro y conciso y resolver dudas para que todo se cierre hoy y que nos podemos focalizar en lo deportivo. Yo comuniqué al club hace unos días que tenía la intención de no renovar el contrato, creía que el 'timing' era para que el club pudiese organizarse para buscar el mejor futuro posible para el club. También a nivel personal para que el foco en los tramos importantes estuviese en el equipo. Y creía que así ayudaba al club, a la dirección deportiva y a las jugadoras", ha confirmado el técnico.

Timing de la decisión

Giráldez, que acaba contrato en junio de 2024, ya había anunciado su decisión a la dirección deportiva de la sección, encabezada por Marc Vivés.

El técnico vigués habría querido dejar las cosas claras al club con casi siete meses de antelación con la intención de dar margen de maniobra al club para encarar la nueva etapa y buscar al sustituto adecuado.

De hecho, SPORT ya contó que Giráldez había tenido una charla con la plantilla para que las jugadoras no se enterarán por la prensa de su decisión, que en cualquier caso solo responde a motivos personales y a la necesidad de emprender una nueva aventura profesional, con Estados Unidos y la NWSL en el punto de mira.

El entrenador del Barça dirá adiós a la disciplina culé tras tres temporadas al cargo del primer equipo azulgrana en las que ha conquistado dos Ligas, dos Supercopas de España, una Champions League y una Copa de la Reina, con los títulos de este año todavía en juego.