David Movilla felicitó al Langreo "por el trabajo y a mi equipo porque ha sido el primer día que encajamos y no perdemos. En los tres anteriores, habíamos perdido y hemo conseguido dar la vuelta a un resultado, aunque no de manera completa". Movilla destacó el comienzo de su equipo "creando dos ocasiones en dos minutos bastante claras. Del 20 al 30 ellos se han quitado nuestro dominio y fruto de ello ha llegado el gol. Hemos sido capaces de empatar en una gran jugada del equipo, y en la segunda parte, el dominio ha sido alterno, hemos tenido aproximaciones pero no hemos sido capaces de darle la vuelta al marcador. Creo que hemos defendido bastante bien, en un campo en el que era muy difícil crear".

El entrenador del Zamora CF reconoce que el terreno de juego "está mal desde pretemporada y hemos jugado muchos partidos, pero a ver si en este mes de parón se puede recuperar algo aunque es muy difícil. Hay que adaptarse y hoy estaba igual para los dos partidos". Movilla, a modo de balance, de lo que va de temporada, aseguró que "en el mes de agosto todos hubiéramos firmado estar donde estamos. Necesitamos estos días para recuperar medios centros. Este tiempo le hace falta al equipo para recuperar la posición más específica. Hemos tenido semanas de mucha exigencia física y mental, pero estoy convencido de que el equipo va a volver a ser un equipo sólido pero con mayor consistencia para seguir como estamos, a un punto del liderato. En la segunda vuelta va a ser muy complicado sumar dos o tres victorias seguidas, como se está viendo", añadió el técnico vasco quien destacó la puntuación del equipo, en torno a los 70 puntos al final de la Liga, y se mostró esperanzado en que Carlos Ramos pueda jugar en un puesto más adelantado que ahora.