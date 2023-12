El entrenador del Zamora CF, David Movilla, aseguró ayer que todavía no podrá contar para el partido del sábado contra el Langreo con Theo García ni con el salmantino Juanan, aunque este último ya está entrando en los entrenamientos del equipo. Por su parte, el zamorano Carlos Ramos también será difícil que pueda estar disponible pues lleva toda la semana sin entrenar con el grupo. De esta forma, el principal problema para elaborar la alineación estará en el puesto de medio centro, donde tan sólo Goñi está disponible en esa importante demarcación.

Respecto a la larga recuperación de Theo, Movilla reconoció ayer que "no preveíamos una recuperación tan larga" y recordó el problema que ya tuvo y que le impidió hacer la pretemporada con el equipo y hasta la jornada de Ourense no estuvo convocado. Tras recuperarse de esta lesión de pubis, las molestias actuales se localizan en la espalda: " Se le ha hecho una resonancia y en cuanto sube un poquito la carga, pues tiene ahí ese problema. Él está haciendo todo lo posible para recuperarse pero no queremos precipitarnos en su reaparición".

Movilla da casi por seguro que el partido contra la Arandina se jugará el miércoles 10 de enero ya que el calendario no ofrece muchas más alternativas: "No va a influir mucho que se juegue el día 10 aunque vamos a tener dos partidos seguidos miércoles y sábado o domingo contra el Cayón, pero entiendo las circunstancias porque también en su día nos tocó a nosotros otras veces.

Movilla ya solo piensa en un Langreo del que opina que "ha optimizado muy bien a sus jugadores y si lo estudias un poco, no es tanta la sorpresa de verlo arriba en la clasificación. Es un equipo que maneja diferentes registros y es muy versátil ya".