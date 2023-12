Rafa Paulo, jugador del Balonmano Zamora Enamora, destacaba hoy el valor del duelo frente a Handbol Mallorca y como, con una victoria zamorana, el equipo pistacho pasaría a "no ser colista" y terminaría el año "no tranquilo, pero sí con una victoria".

El luso contestó sin dudas al deseo de vencer por parte del plantel de Diego Soto. "Tenemos muchas ganas de vencer, está claro", indicó, admitiendo que "será un partido complicado" pero no más que los demás. "Sabemos que, si ganamos, ya no seremos colistas y queremos irnos a Navidad dando ese paso. No tranquilos, pero sí con una victoria", indicaba el primera línea, convencido de poder superar a "un rival que está ahí abajo en la tabla como nosotros, que también llega necesitado".

Para Paulo, la clave del partido estará en "enfocarlo más en lo que se hace mal y hacerlo mejor" que en el rival. Un duelo que, "como todos los que se juegan en casa y ante la afición pistacho hay que ganarlo". "Quedan nueve encuentros en el Ángel Nieto y van a ser fundamentales para lograr la salvación, tenemos que jugarlos mejor y ganar", comentaba el portugués, cuyo pensamiento es el de ir paso a paso hacia la permanencia: "Es la línea a seguir. Pensar en que, ganando este sábado, ya no eres colista y tienes un equipo por detrás. Y ya, al siguiente partido, pensar en el siguiente paso y escalón a subir. Tiene que ser así, no queda otra".

En cuanto a los malos resultados de las últimas jornadas, Rafa Paulo señala que si bien "contra Málaga se hizo un partido y luego se estuvo un poco peor", no cree que el efecto provocado por la llegada de Diego Soto se haya diluido. "No creo que vayamos de más a menos, creo que se han visto cosas buenas y diferentes, cosas que intentaremos mejorar para ganar a Mallorca", aseveró.

Por último, el jugador indicó sentirse "muy contento en Zamora", donde "las cosas están yendo bien" para él, "aunque en algunos partidos no sea así" y donde rehúye de un papel protagonista. "No me veo como un peso pesado. Yo soy uno más de la plantilla, un grupo muy fuerte y muy unido que quiere dar la vuelta a la situación. Una reacción que se logrará estando todos juntos, no porque un jugador marque muchos goles u otro pare mucho", comentó, apostillando: "la salvación es cosa de todos".