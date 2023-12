El Recoletas Zamarat encajó ayer en Cáceres la segunda derrota de la temporada tras un partido muy igualado que no se decidió hasta los últimos segundos tras un minuto final emocionantísimo en el que las zamoranas estuvieron a punto de forzar la prórroga pero no acertaron y regresan a Zamora con un 72-65 que les mantiene, de todas formas, como líderes.

El partido se inició ya en una tónica de gran igualdad con sucesivos empates a 2,4 y 6 y protagonismo para Capel y Knecevic, pero pronto las zamoranas dieron un primer arreón que les permitió disgtanciarse a 6-17 tras un parcial de 0/9. Cáceres tuvo que pedir un tiempo muerto para ajustar su capacidad reboteadora y respondió a las zamoranas com un 7/0 para iniciar el segundo cuarto con13-17.

Recuperó Vasconcelos a Margeritte Effa que se había lesionado minutos antes y también reaparecía Ángela Vendrel que sufrió una lesión que le hizo retirarse en el partido del pasado sábado. AlQazeres mejoró mucho y primero se acercó a un `punto en el minuo 17 y obligó al entrenador zamorano a pedir un tiempo muerto que sirvió de poco porque las extremeñas tomaron la delantera con 30-29 para llegar al descanso con 32-31.

Comenzó la segunda parte en la misma tónica de igualdad pero Cáceres no quería ceder la delantera y el Zamarat no encontraba la fórmula para volver a la eficacia de los primeros minutos de juego. El partido seguía muy abierto en un constante intercambio de canastas y sin ninguna intensidad defensiva. Pero las extremeñas salían ganando de este intercambio de golpes y un triple de la ex del Zamarat Celia García puso un preocupante 51-44 en el último minuto del tercer cuarto que obligó a Ricardo Vasconcelos a pedir un tiempo muerto para que Carlota Menéndez metiera un triple que tranquilizada al equipo naranja con 51-47.

El Zamarat logró acercarse a solo dos puntos con 53-51 al comienzo del último cuarto obligando a Jesús Sánchez, entrenador del Cáceres, a pedir un tiempo muerto pero las cosas cambiaron muy poco y las extremeñas continuaron por delante en el marcador aunque siempre con distancias muy cortas, de menos de ocho puntos. El Zamarat parecía acusar el desgaste físico del maratón de partidos que ha disputado en las dos últimas semanas pero las zamoranas sacaron fuerzas de flaqueza para entrar en losúltimos tres minutos solo cuatro puntos abajo. Parecía posible la remontada y más cuando Knecevic acertó con un triple para poner el 66-63. Además, a falta de algo más de un minuto Sara Castroponía el 67-65. El partido estaba al alcance de las de Ricardo Vasconcelos y en el último minuto pasó de todo, un campo atrás del Cáceres, Sara Castro fallaba un triple desde muy lejos y la extremeña Scott cometía pasos.

Vasconcelos pidió tiempo para buscar el empate con 24 segundos por delante y encargó a Isa Latorre que se la jugase. La murciana lo intentó pero falló un aro pasado, para que Marina Ewodo cometiese una personal que le dio al AlQazeres dos tiros libres más acertados para poner el 69-65, que se redondeó con un triple extremeño sobre la bocina (72-65).