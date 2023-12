El Zamarat de Liga EBA sigue mejorando en su rendimiento y ayer plantó cara a un rival que lucha por el ascenso, el Chantada gallego que no fue capaz de distanciarse significativamente hasta los últimos minutos para terminar adjudicándose una clara victoria (71-96) que no hace justicia al gran trabajo realizado por los jugadores zamoranos.

El partido comenzó camino del desastre para un Zamarat que no era capaz de frenar al cuarto clasificado del grupo AB, un Chantada que es todo un clásico de la categoría. El lanzamiento exterior del equipo lucense funcionaba y el entrenador del Zamart tuvo que pedir tiempo muerto en el minuto 4 con 4-10 en el marcador pero no encontró soluciones Sergio González y la diferencia en el marcador no paraba de crecer a medida que pasaban los minutos hasta llegar al 12-27 que fue la máxima.

Pero todo cambió como por arte de magia y la entrada de Sheikou en el puesto de base dio un aire nuevo al equipo naranja que comenzó a ver aro con dos triples seguidos de Zsombor que hizo posible un esperanzador 23-29 al final del primer cuarto. Chantada se cerró en una defensa zonal en el comienzo del segundo cuarto que el Seguros Bilbao se encargó de destrozar con sendos triples de Ceberio y Vova. El marcador se siguió ajustando hasta un 40-41 aunque el Chantada logró alcanzar el descanso con 42-48.

El tercer cuarto resultó bastante igualado aunque el equipo gallego siempre fue por delante. El Zamarat sobrevivía gracias a los buenos contraataques de Cachón que mantenía a su equipo por debajo de los diez puntos de desventaja para cerrar el parcial con 62-68.

Pero el Chantada recuperó su tiro exterior y apretó mucho en defensa frente a un rival con las fuerzas muy justas ya (64-78) ny que ya no era capaz de defender con la intensidad anterior. Los zamoranos perdieron la claridad de ideas y vieron como su rival se volvía a distanciar aprovechando su profundidad de banquillo.