El Zamora Enamora no ha logrado todavía la esperada reacción tras el cambio de entrenador y el miércoles encajó una dura derrota contra un rival directo en la lucha por la permanencia como es el Alcobendas que le superó claramente (22-26). El capitán del equipo pistacho, Fernando Ruiz, explicó tras el partido que «era un partido importante contra un rival de nuestra liga y al final se escapó la victoria porque ellos juegan bien, cometen pocos fallos y se han llevado el partido». En la segunda parte, el equipo zamorano no tuvo capacidad para frenar a su rival: «No fueron superiores a nosotros, aunque sí es verdad que su pívot en la segunda parte nos hizo más daño, pese a que la permisividad arbitral fue un poco cuestionable.Pero la gran virtud de Alcobendas es que no comete apenas fallos, mientras que nosotros si los cometimos en lanzamientos claros, y se han ido en el marcador. Creo que no ha habido desigualdad sino que han sido esos detalles».

El jugador zamorano reconoció que Alcobendas «tiene jugadores muy experimentados que llevan jugando mucho tiempo juntos. Nosotros ya habíamos preparado el partido pensando que el eje Boyarizo-De la Rubia iba a ser vital defenderlo. En la primera parte lo conseguimos, pero no en la segunda, y al final, el resultado se decantó, por desgracia, a su favor». «Cada partido que va pasando es una oportunidad menos -añadió el defensor zamorano- pero que nadie dude que tenemos equipo, el cambio de entrenador te exige un rodaje, pero que nadie dude que hay equipo, y que esto va a ir para arriba. Pensar lo contrario sería de sinvergüenzas y a nadie se le pasa por la cabeza y ya estamos pensando en el próximo partido». Ese próximo partido será contra Ibiza: «Nos toca ahora contra rivales directos y si ganamos a Ibiza y Mallorca sería magnífico. Hay que pensar en la losa que tenemos fuera de casa e Ibiza puede ser el punto de inflexión que necesitamos desde que ha venido el nuevo entrenador». Diego Soto, el nuevo técnico del equipo pistacho no dudó en reconocer que «hemos mantenido un cierto nivel de intensidad que estuvo bien, la defensa siempre ha estado en buena situación, pero el problema ha estado en ataque, en la falta de claridad en algunos momentos para generar situaciones de lanzamiento y en algún lanzamiento que hemos fallado. Hemos hecho solo diez goles en la segunda parte, y así es muy difícil ganar un partido». El entrenador leonés reconoce que los jugadores veteranos del Alcobendas, «llevan muchos años haciéndolo bien y eso se demuestra porque, aunque lo ves, no eres capaz de defenderlo. Ha habido un cierto control sobre ellos, pero el problema no ha estado en defensa porque en una categoría como esta, dejar al rival en 26 goles, te da muchas opciones de ganar». Por otra parte, Diego Soto no niega que el equipo tiene actualmente mucha presión encima: «Las situaciones ahora son complejar, la clasificación aprieta y a veces no te deja jugar con fluidez. El equipo trabaja bien, pero la clasificación te condiciona en el juego».