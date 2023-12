El Recoletas Zamarat encajó su primera derrota (59-58) en la Liga despues de once triunfos consecutivos ante un Alcobendas que supo frenar el juego interior zamorano y mantuvo la cabeza fría en los instantes finales a los que se llegó con una gran igualdad, pero las de Ricardo Vasconcelos no fueron el equipo de anteriores encuentros que imponía su condición física al final y llegó esa primera derrota que, sin embargo, permite a las zamoranas seguir líderes de la clasificación.

La igualdad entre ambas rivales se manifestó ya en el primer cuarto en el que el Recoletas tomó la delantera pero nunca consiguió distancias significativas e incluso, una canasta sobre la bocina de su rival cerraba el parcial con 19-18. Alcobendas se mantuvo durante cinco puntos sin anotar, lo que permitió al Zamarat escaparse a un 20-30 que le duró muy poco porque entonces, las de Vasconcelos encajaron un 5-0 que cerró el marcador al descanso con 27-32. Esos cinco puntos de ventaja visitante se mantuvieron durante el tercer cuarto con el partido sumido en un ritmo muy lento que no beneficiaba para nada al Recoletas.

Con 40-45 se inició el cuarto definitivo y Sánchez acertaba con un triple. Pero Alcobendas no se daba por vencido porque las zamoranas firmaron dos canastas fallidas. Así el equipo madrileño se situaba a solo cuatro puntos tras otra canasta fallida de Effa y una pérdida de balón de Carlota Menéndez. Y entonces llegó un 3+1 de Sofía Galerón que establecía el empate a 48.

No tenían claras las ideas las de Vasconcelosque esta vez no mostraban la intensidad de otros partidos en el último cuarto, una intensidad que le ha dado muchas victorias este año. Alcobendas se puso por delante con dos tiros libres y Hart fallaba su segundo reverso consecutivo bajo el tablero. No eran capaces de correr las zamoranas y su rival se mantenía con la cabeza muy fría en los momentos decisivos del encuentro. Pero la amplitud de banquillo del Recoletas le permite siempre encontrar calidad en alguna de sus jugadoras y esta vez fue Alex Hart capturando un rebote en defensa y acertando a continuación en ataque para poner el 50-50 a falta de poco menos de cinco minutos para el final.

Pero la remontada zamorana no se consumaba y Alcobendas mantenía mínimas ventajas. Con 53-50, Ricardo Vasconcelos tuvo que solicitar un tiempo muerto para reordenar a su equipo que no encontraba soluciones a su sequía anotadora. Y no sólo no encontró soluciones el equipo naranja sino que Galerón firmaba un triple para poner el 56-50 a falta de 2 minutos. Hubo un nuevo tiempo muerto tras el que Carlota acertó por fin con un triple para ponerse a tres puntos con un minuto por delante y no solo eso, sino que a falta de 40 minutos acertaba con otra canasta de tres puntos al tablero (59-58). Quedaban 39 segundos por delante y el partido volvía a pararse.

Sacó de fondo el Alcobendas y cruzó campo al límite de los 8 segundos; y recuperaron las zamoranas con 13 segundos por delante en los que Carlota Menéndez cometió pasos aunque tal vez con una falta previa. Quedaban ya solo 3 segundos en el marcador y era obligado hacer falta personal pero el tiempo se agotó con 59-58.