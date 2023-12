El Recoletas Zamora firma su undécima victoria y acaba con la maldición del Real Canoe

El Recoletas Zamora ganó a Real Canoe por 96-70 y con su triunfo se mantuvo una semana más como líder invicto de la Liga Challenge. Una condición que defendió con autoridad, sin dejarse embaucar por un rival que en anteriores ocasiones salió airoso del Ángel Nieto. Esta vez, las zamoranas dominaron de principio a fin y, aún con altibajos, manejaron siempre rentas cómodas para alargar su excelente racha a once victorias consecutivas.

El equipo naranja salió enchufado al partido y con un parcial de 4-0 tomó las riendas del electrónico. El buen arranque naranja se prolongó durante los siguientes minutos, liderado por una Sara Castro que alcanzó los cinco puntos apenas iniciado el duelo. Sin embargo, Real Canoe no tardó en reaccionar para alcanzar al equipo naranja poco antes de llegar al ecuador del primer periodo con un 10-7 que ajustaba la pelea por el triunfo.

Con todo, el Recoletas Zamora no cejó en su empeño de marcar diferencias. Mantuvo su efectividad y con canastas de Hart y Knecevic volvió a generar una pequeña renta a su favor. Apelando a una sólida defensa, las zamoranas se situaban con 17-11 en el luminoso a falta de pocos minutos para el final del primer cuarto. Diez primeros minutos que terminaron con las madrileñas volviendo a acercarse, esta vez con acierto desde la línea de tiros libres, para que el líder de la liga encarara el segundo parcial con solo cuatro puntos de renta tras un espectacular triple visitante (23-19).

Effa anotó la primera canasta del segundo cuarto, dando lugar a un nuevo impulso naranja en el partido que permitió a las zamoranas poner dobles dígitos de distancia en poco menos de dos minutos (31-21).

Real Canoe reaccionó con una afortunada canasta al vendaval zamorano, intentando no perder comba con un líder mucho más inspirado a nivel ofensivo. Aun así, las visitantes no regalaban canastas al Recoletas Zamora. Todo lo contrario, las naranjas fueron en varias ocasiones a la línea de tiros libres tras posesiones largas, lo que hizo que la brecha en el tanteo no aumentara de tamaño a lo largo de los siguientes compases.

Al final, la insistencia del equipo de Ricardo Vasconcelos tuvo premio. Con Effa al frente del apartado reboteador, Didi Kane y Carlota Menéndez viendo aro, el electrónico reflejó un favorable 42-23 para el Recoletas Zamora antes de los cinco minutos finales de la primera parte. Momento que el técnico visitante aprovechó para solicitar tiempo muerto.

El receso no evitó que Real Canoe llegara por detrás al descanso, si bien hizo que solventara sus problemas ante la defensa naranja en una recta final de cuarto en la que el líder bajó su nivel ofensivo. Y es que, tras una canasta con tiro adicional de Santana, la puntería zamorana se estancó y su circulación de balón flojeó. Motivos que dejaron la ventaja del Recoletas Zamora en nueve puntos al paso por vestuarios (52-43).

Una potente vuelta a la pista

Como ocurriera al inicio del choque, la segunda mitad de abrió con el líder mandando con firmeza en pista. Una canasta de Hart y un triple de Sara Castro daban lugar a un parcial de 5-0 que inclinaba el partido en favor de las naranjas. La dinámica positiva se prolongó durante los siguientes compases, permitiendo a Recoletas Zamora estirar de nuevo su ventaja en el marcador hasta los 18 puntos antes que Real Canoe rompiera su sequía anotadora (61-45).

El fuerte inicio de las zamoranas parecía diluirse tras esa primera canasta visitante en el tercer cuarto, pero el líder hizo todo lo posible por evitarlo. Latorre y Hart tomaron el mando de las operaciones en ataque y, entre ambas, evitaron que la puntuación local se detuviera. Así, Recoletas Zamora llegó a alcanzar la veintena de tantos de distancia (66-46), sumando puntos al excelente trabajo defensivo que estaba desempeñando. Aunque, por momentos, ver el aro rival costara más de la cuenta.

A menos de un cuarto de hora para el final, el líder volvió a relajarse. Vasconcelos atisbó problemas y rotó a sus jugadores buscando que regresara la energía inicial del tercer cuarto. Effa, Kane, Sánchez, Menéndez y Santana saltaron a pista con un colchón de 14 puntos para Recoletas Zamora y su impacto en poco menos de tres minutos se dejó notar. Un triple de Sánchez y dos tiros libres de Menéndez dejaron el tanteo en un 74-56 antes del periodo decisivo.

El líder evitó imprevistos

No cayó en relajaciones en la recta final el líder. Dispuesto a poner sentencia a la contienda, Recoletas Zamora abrió el tramo decisivo con un parcial de 4-0. Pero, donde verdaderamente se mostró constante fue bajo su aro. Así mantuvo a raya a un Real Canoe que llegó al desenlace del partido con una desventaja de más de veinte puntos a falta de cinco minutos (83-60). Un margen que se amplió en una nueva tarde de alegrías para el cuadro de Ricardo Vasconcelos, que camina con paso firme por la Liga Challenge.