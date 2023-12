Justo empate del Atlético Benavente en Guardo

El Atlético Benavente sumó un punto en su visita a Guardo en un partido en el que los dos conjuntos tuvieron múltiples ocasiones en la pista, aunque al final hubo reparto de puntos merecido por el enorme esfuerzo de los dos planteles.

El partido empezó con la posesión de balón por parte de los locales en los primeros minutos, aunque ya se veía un partido igualado y difícil. En el minuto 6 de encuentro, paradón del portero local, que la envía a córner. De momento, en estos minutos iniciales estaba interviniendo más Gómez y pocas del guardameta visitante. Un minuto más tarde, en el 7´, disparo de Jesús que se va muy alta, por parte del Benavente. La respuesta local fue una falta que la disparó Cañoneri, aunque el balón se marchó algo desviado de la meta visitante. A partir del minuto 8, los dos cuadros generaron bastantes contragolpes en las porterías rivales, sin embargo, no materializaban las acciones. En el minuto 11, atacó el Deporcyl, la paró Daniel enviándola a córner, pero los locales no supieron aprovechar el saque de esquina, ya que la pelota la mandaron fuera. Poco después, el equipo local tuvo una ocasión muy clara, tras una gran parada de Daniel, guardameta visitante, mandando el esférico a córner. Se notaba que los de casa estaban dominando bastante el encuentro, teniendo un buen control de la pelota y generando ciertas ocasiones para inquietar al rival, aunque todos estos ataques que generaban no los materializaban. En el 17, tuvo una oportunidad Albertín, que la paró Daniel en los últimos instantes. La respuesta del equipo visitante a esta acción fue un disparo de Charlie para el Benavente, que se marchó arriba. Antes de acabar el primer tiempo, el Guardo tuvo una oportunidad muy clara, en la Kike no consiguió enviar el balón dentro por muy poco.

En la segunda mitad, empezó igual que la primera con gran dominio de pelota por parte de los locales, aunque con ciertos contragolpes del Benavente. En el minuto 2 de la segunda, Chapi disparó, pero se le fue cerquita de la escuadra que defendía Daniel. Minuto más tarde, Pablito chutó una pelota con potencia que Gómez, el guardameta local paró con contundencia.

Ataque blanquiazul

Estos primeros minutos de la segunda mitad estaba atacando un poco más el Benavente, pero en el 20 anotó Ángel para el Guardo, fue un trallazo que sacó las telarañas de la portería de Daniel. Dos minutos más tarde, Christian Sánchez empata el partido para poner las tablas en el marcador. Más adelante, vino el segundo para los visitantes, en que Charlie aprovecha un error de la zaga local y envía el balón dentro de la portería. En estos instantes el Benavente estaba más fino que los locales, ya que el Guardo no le sentó muy bien el segundo tanto. Llegados al 18’ de la segunda mitad, marcó Álvaro para poner otra vez las tablas en el luminoso y dejar con ese tanto el resultado definitivo del encuentro. En los últimos instantes, Daniel casi marcó, aunque el balón se le fue al palo. Al final reparto de puntos, en un partido que se lo podía haber llevado cualquiera.