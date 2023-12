Derrota del Zamora CF en su visita al Valladolid Promesas

Segunda derrota seguida a domicilio del Zamora en un encuentro marcado por un error del que casi nunca se equivoca. Y es que un fallo del cancerbero Fermín Sobrón ya en la recta final del partido regalaba el dos a uno a los pucelanos, que no desaprovecharon la tesitura. Había reaccionado bien el Zamora al uno a cero del Valladolid Promesas en el primer periodo, igualando Baldrich en una salida huracanada de los rojiblancos tras el descanso, pero el mayor peligro del filial pucelano acabó dejando los tres puntos en el Anexo de Zorrilla.

No hubo muchas diferencias en el campo, y es que las distancias en la tabla no se plasmaron en el campo en los 45 iniciales. La primera oportunidad fue para el filial del Valladolid, en un centro de Koke desde la derecha que despejó Fermín con acierto antes de que llegara Salazar al remate. Los zamoranos no lo intentaron hasta el minuto 18, con un primer acercamiento de Roger Marcé que se perdía muy desviado.

A los 21 minutos de juego, más clara la oportunidad del mejor jugador de los rojiblancos en el primer tiempo, Sergi Baldrich. Un centro desde la izquierda de Dani Hernández lo remataba en plancha de cabeza el joven delantero barcelonés saliendo el esférico fuera por muy poco cuando se cantaba el cero a uno.

Repitió oportunidad el Zamora pocos instantes más tarde, en una falta desde la izquierda botada al segundo palo con remate de cabeza de Mancebo, un testarazo bombeado que el meta local atajó con dificultades al verse estorbado.

Dos intentos posteriores del Valladolid Promesas tuvieron cerca el 1-0, el primero de ellos en un disparo raso de Salazar que el meta Fermín Sobrón salvaba raudo en su salida, demasiado centrado el disparo del ariete pucelano. Dos minutos más tarde, un centro del propio Salazar acababa en varios rechaces con un cabezazo final de Arnu que volvía a atrapar Fermín.

Una buena respuesta del Zamora llegaba en un pase en largo hacia Baldrich, que se internó pero no acertó a batir al cancerbero del Promesas, que le tapó bien el disparo. Llegaría a los 31 minutos el gol del filial del Real Valladolid en una jugada sin aparente peligro, un tiro lejano y cruzado de Raúl Chasco donde el portero del Zamora podía estar tapado, reaccionando tarde y viendo cómo la pelota se colaba en el marco visitante.

Los de David Movilla lo seguían intentando, caminando cerca de la igualada a los 36 minutos con un remate cabeza del omnipresente Baldrich con peligro y que acababa en córner. A la salida del mismo, un nuevo testarazo de Luismi rondaba las mallas en una fase de acoso de los rojiblancos.

A los 43 minutos de juego, la última del primer periodo era para la cantera del Valladolid en una jugada idéntica a la del gol, con el mismo protagonista, el lateral Raúl Chasco, y casi desde la misma posición. El zaguero pareció intentar lo mismo con un disparo cruzado, esta vez al palo corto, que en esta oportunidad Fermín sí pudo sacar por línea de fondo con el pie. En el segundo servicio desde la esquina seguido del ataque local, el testarazo de Arnu llevó el ´uy´ a la poblada grada de los Anexos, ya que se colaba por alto pero el arquero del Zamora sacó una manopla para despejar el esférico. Igualado primer periodo en líneas generales, con alternativas y decidido por un gol quizá en la jugada menos peligrosa.

A por todas

Salió el Zamora decidido a dar la vuelta al encuentro en el segundo periodo, y de hecho logró muy pronto el empate en esta salida a por todas de los pupilos de Movilla. En un saque de esquina, el remate de cabeza a bocajarro e inapelable de Sergi Baldrich significaba la igualada a los seis minutos. Se abría un nuevo decorado a este derbi regional, si bien daba la sensación de que el equipo de Movilla podría remontar si seguía en esa dinámica.

Pero el filial del Real Valladolid reaccionó bien e incluso metió al Zamora atrás en varias fases de esta segunda mitad, defendiendo más que atacando los visitantes. El once local se acercaba en una oportunidad de Salazar en un disparo picado que se estrellaba en el lateral de la red. Jesús Martínez era el siguiente en intentarlo para los vallisoletanos cuando probaba desde la larga distancia y el esférico se perdía fuera por muy poco al paso por el minuto 62 de encuentro.

El Zamora quería pero no podía, y a los 74 minutos Raúl Chasco volvía a intentarlo con un remate fuera en una nueva oportunidad del Promesas. A diez del noventa, Xavi Moreno se llenó de balón en la frontal y acababa enviando por encima del travesaño, pero al momento llegaba el dos a uno. Fermín Sobrón tenía la pelota en su poder y al cederla a un compañero con el pie, se la regaló a Salazar y el delantero no desaprovechó la oportunidad para batir el arco visitante por alto.

El guardameta del Zamora pidió visiblemente perdón a la grada donde estaban los seguidores visitantes. Los zamoranos se lanzaron a por todas en pos del empate, con una ocasión de Carlos ramos en internada por la izquierda, sacando Koke de manera providencial para los locales. Después lo intentó Kun en un disparo que buscaba la escuadra pero encontró el paradón del arquero local. Se cantaba el dos a dos.

Ya en el añadido, con el Zamora muy adelantado, contra del Promesas donde Dani Fernández tuvo el tres a uno en el mano a mano pero no pudo superar a Fermín. Era la última y el Zamora vuelve de vacío de Pucela.