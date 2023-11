LaLiga EA Sports cambia de líder en la jornada 14. El Real Madrid encabeza la clasificación tras su victoria en Cádiz y el empate del Girona en casa contra el Athletic Club. Ambos equipos están empatados a puntos, igual que el tercer y el cuarto puesto, ocupados por Atlético de Madrid (con un partido menos) y FC Barcelona, con 31 puntos.

En puestos europeos se encuentran Athletic Club y Real Sociedad con 25 puntos ambos. En la zona baja de la tabla no hay grandes cambios en el fin de esta jornada. El Almería sigue colista con tan solo 3 puntos, el Granada suma 7 puntos y el Celta de Vigo 8 puntos.

Alavés – Granada (3-1)

El conjunto albiazul goleó al Granada con un gol en propia puerta de los nazaríes en los primeros compases del encuentro. Nada pudieron hacer para remontar el partido, que se fue al descanso 2-0, a pesar de contar con buenos minutos a lo largo del partido. El Granada reaccionó tarde con el gol de Uzuni en los últimos minutos. Esta nueva derrota le costó el puesto a Paco López. El Alavés suma 15 puntos y se coloca 13º en la clasificación mientras que el Granada sigue en puestos de descenso.

Rayo Vallecano – FC Barcelona (1-1)

El equipo de Xavi no consiguió superar al Rayo en el fortín de Vallecas. Salvó un punto gracias a un gol en propia puerta de Lejeune. El conjunto de Francisco se adelantó en el marcador con un gol desde fuera del área de Unai López que no consiguió atrapar Iñaki Peña, titular tras la lesión de Ter Stegen. No estuve exento de polémica. Los azulgranas protestaron dos posibles penaltis que no fueron concendidos. Tras este empate, el Barça se coloca cuarto en la clasificación y el Rayo Vallecano décimo.

Valencia – Celta de Vigo (0-0)

Los dos conjuntos firmaron tablas en el regreso de Rafa Benítez a Mestalla. El Celta de Vigo desaprovechó las oportunidades de gol que tuvo mientras que el Valencia apenas dispuso de ocasiones, acusado de falta de claridad en el juego. Fue un partido disputado pero sin ocasiones claras para ninguno de los equipos. Reparto de puntos en un partido gris.

Getafe – Almería (2-1)

Un golazo de Mason Greenwood le abrió el camino de la victoria al conjunto de Bordalás ante un Almería necesitado de punto y que no consigue salir de la zona baja de la tabla. Aún no conocen la victoria en las 14 jornadas de competición y la llegada de Gaizka Garitano aún no ha surgido efecto. Los andaluces tuvieron momentos buenos en los primeros compases del partido abriendo, incluso, el marcador con el gol de Ramazani. Permanecieron por delante en el marcador hasta que el jugador británico del Getafe marcó para empatar. Antes del descanso, Borja Mayoral marcaría el gol final del encuentro.

Atlético de Madrid – Mallorca (1-0)

Los rojiblancos encadenan la racha de victorias en casa más larga de Europa con 18 triunfos. Los de Simeone no brillaron como en otros partidos pero consiguieron los tres puntos ante su público. No obligaron a Rajkovic a parar ningún balón en toda la primera parte pero en el minuto 64 Antoine Griezmann marcó el gol de la victoria de cabeza. El jugador francés ya es el segundo máximo goleador histórico rojiblanco, a tan solo tres goles de Luis Aragonés. El Mallorca se queda a un solo puesto del descenso pero con un partido menos tras el aplazamiento de su encuentro contra el Cádiz. Los colchoneros, a un punto de Real Madrid y Girona, también tienen un partido menos que jugarán antes del parón navideño contra el Sevilla.

Villarreal - Osasuna (3-1)

José Luis Morales firmó un hat trick para quedar los tres puntos en casa. Este resultado no refleja lo que fue el encuentro. En la primera parte, Filip Jorgensen sostuvo al submarino ante la insistencia de Osasuna en el área y el dominio del juego. El Villarreal estuvo incómodo hasta que consiguió superar la barrera navarra y decantar la balanza a su favor. Después del primer gol, el equipo de Marcelino dio un paso hacia adelente y se puso 2-0 arriba. Catena marcó el único gol rojillo, poniendo el 2-1 en el marcador pero dos minutos después, Morales cerraría el marcador con su tercer gol. Ambos equipos permanecen en mitad de la tabla.

Real Sociedad - Sevilla (2-1)

Los locales se pusieron pronto por delante con un gol en propia puerta de Marko Dmitrovic en el minuto 4. El Sevilla se activó después de este gol pero no contó con el juego ni el acierto para superar la portería defendida por Álex Ramiro. En el minuto 22, Sadiq Umar puso el segundo en el marcador con un golazo por la escuadra desde lejos. El delantero volvió a marcar tras pasar la temporada pasada lesionado de gravedad. En la segunda parte, el Sevilla reaccionó y se acercó a la portería local hasta que en el minuto 60 marcó de cabeza En-Nesyri. Toda la esperanza sevillista se desvaneció con la doble expulsión de Sergio Ramos y Jesús Navas en los minutos finales. La Real Sociedad cierra los puestos europeos mientras que los hispalenses se colocan a cuatro puntos del descenso aunque con un partido menos.

Cádiz - Real Madrid (0-3)

Rodrygo lideró la victoria madridista con dos golazos y una asistencia para que Bellingham cerrara el marcador. El jugador brasileño partía, en un principio, desde el banquillo por unas molestias en su rodilla tras el parón internacional. Una indisposición de Brahim le llevó a la titularidad y supo cómo aprovechar su oportunidad partiendo desde la banda izquierda por la ausencia de Vinicius. El Cádiz plantó cara pero las pocas veces que se acercaron a la portería del Lunin lo hicieron sin practicamente peligro. Los de Ancelotti se colocan líderes en esta jornada y el Cádiz se queda dos puntos por encima del descenso pero con un partido menos.

Betis - UD Las Palmas (1-0)

Un gol de Willian José, con polémica por un posible fuera de juego de Isco, adelantó a los béticos en el minuto 19. Los de Pellegrini sufrieron para hacerse con los tres puntos con una actuación estelar de su tercer portero, Fran Vieites. Las Palmas tuvo el control del partido en casi todos los compases del partido pero a pesar de sus intentonas no consiguieron superar el muro defensivo del Betis. Los locales se quedan a un punto de los puestos europeos y los canarios cierran la jornada en el puesto 11.

Todo lo que toca lo convierte en ORO ✨



El mago Isco volvió a frotar la lámpara para llevarse el balón en el área y el rechace lo convirtió Willian José en el gol de la victoria 🎩#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/HZgyqDrQGt — DAZN España (@DAZN_ES) 26 de noviembre de 2023

Girona - Athletic Club (1-1)

El Girona y el Athletic Club firmaron tablas en un partido intenso e igualado con el que se cerró la 14ª jornada de la competición. Los de Michel pierden el primer puesto de la clasificación tras el reparto de puntos con los leones y, además, rompen la racha de cinco victorias. El conjunto de Valverde salió al campo con una presión alta para dificultar el juego local. A pesar de esto, el Girona se adelantó en el marcador con un gol de Viktor Tsygankov en el minuto 55. El Athletic Club reaccionó rápido y empató el encuentro 12 minutos después con un gol de Iñaki Williams.