Lo primero que quiso hacer David Movilla tras perder ante la Gimnástica Torrelavega (2-1) fue felicitar a su rival por "la victoria que siempre son merecidas" y por haber sido superior ya que "el que mete un gol más que el contrario, siempre es superior", y confesó que del encuentro había partes que le habían gustado y otras no. "Los primeros 25-30 minutos el partido estaba en el escenario que queríamos, y desde ahí hemos tenido un par de pérdidas con las que les hemos dado vida" y rubricaron la acción "mal defendida por nosotros" que acabó en el 1-0. "De ahí al descanso cambió el escenario. En la segunda parte entraron mejor y hemos concedido algo que no solemos conceder y nos han penalizado", recordó el míster, confesando que con el 2-0 se les puso muy complicado el partido. "A partir de ahí, en momentos con corazón y en otros con fútbol, tuvimos el 2-1 y otras situaciones que hacían ver cerca el empate", aunque finalmente no pudo ser.

Con todo, sí admitió que la Gimnástica fue superior al final de la primera parte y al inicio de la segunda, pero dejó claro que "tener el dominio del partido fuera de casa ante un rival de esta magnitud durante 97 minutos es tremendamente complicado", y es que salvo estos treinta minutos "no he visto peligrar portería". "No estoy satisfecho por el resultado, pero, al menos, el equipo no le ha perdido la cara al partido y ha tenido alma, corazón y orgullo. Se podía haber dado el empate a dos, pero no se ha dado". "Hoy nos ha tocado cruz porque enfrente hemos tenido a un gran rival que en muchos partidos ha merecido más y hoy lo ha tenido". Respecto a la lesión de Goñi, comentó que fue una dolencia muscular, y dejó claro, por último, que no le preocupa el haber perdido el liderato y valoró todo lo hehco por los suyos.