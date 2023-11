Ángel Alejandro Nieto (Benavente At.) y Elena Calvete (Vino de Toro Caja Rural) se exhibieron este domingo en la novena edición del Cross de Otoño que organizó en el bosque de Valorio Atletismo Zamora. El mediofondista zamorano dedicó la victoria a su padre, fallecido hace unos días, y participó en el minuto de silencio que respetaron todos los participantes en su memoria.

Fue una gran edición de la prueba que abría el calendario provincial de campo a través ya que los tres clubes de la provincia (Vino de Toro Caja Rural, Benavente Atletismo y Atletismo Zamora) participaron con sus mejores corredores que ofrecieron un gran espectáculo por su altísimo nivel competitivo. La exhibición de las categorías inferiores de ayer, hacen esperar con gran interés las próximas grandes citas del calendario autonómico de clubes como pueden ser el Cross de Venta de Baños o el Campeonato de Castilla y León.

Ángel Nieto tomó la cabeza de la carrera absoluta desde el mismo pistoletazo de salida y ya no le volvieron a ver sus perseguidores que, en un principio fueron liderados por José Manso y David Campo, que se retiró lesionado, pero poco a poco fueron remontando Mohamed Qarqour y el triatleta Alejandro Montalvo que completaron el podio, con Manso relegado a la cuarta plaza.

En la clasificación femenina, la juvenil Nerea Miguel tomó la cabeza de salida, pero Elena Calvete terminó por imponer su condición de fondista frente a la zamorana del Atletismo Zamora que centra sus entrenamientos en el medio fondo. Y por detrás entraron en la meta Marta Hernández, Maite García y la taekwondista olímpica Isis Vargas.

El primer veterano fue José Manso, con Asier Cuéllar y José Ángel Rabadán luchando por los otros dos puestos del podio. Carlos Riesco y Aeris Gallo ganaron en la categoría Sub 8; Pablo Nieto y María Ganado protagonizaron un espectacular final en Sub 10; Daniel Riesco y Marina Rábado fueron los más rápidos en sub 12; Laura y Lucía Maniega cumplieron los pronósticos en Sub 14 y 16; e Isaac Sánchez fue el primer Sub14 y Sergio Gangoso ganó en Sub 16. Y Nerea Miguel, además de ser segunda absoluta, fue primera en Sub 18 por delante de Jimena Blanco y Lucía Sánchez.