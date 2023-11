El delantero del Zamora CF Kum explicó en rueda de prensa que "tenemos la mente puesta en el partido de liga que jugamos el domingo a las 5 de la tarde y a partir de las 7, cuando termine el partido, ya pondremos la mente en el partido de Copa". El jugador rojiblanco se mostró satisfecho de que poco ha poco ha ido entrando en el equipo y ahora está disfrutando de muchos minutos de juego: "El míster ahora está contando conmigo mucho más, me está dando mucha más confianza y estoy contento de poder sumar muchos minutos y poder ayudar a todos los compañeros". Hay que trabajar mucho porque el delantero no solamente está ahí para enchufarla: "El otro día, tanto Pito como yo, hicimos un desgaste enorme defensivamente ayudando al equipo y en ese partido no llegaron goles pero ni él ni yo estamos preocupados en ese aspecto porque eso llegará".

"Estamos dando el máximo en los entrenamientos -añadió Kun-, vamos al límite siempre que estamos entrenando y lo transformamos en la competición. Es la mentalidad que tiene el equipo y el grupo: sacrificarnos el uno por el otro para para rendir". Respecto a la Gimnástica de Torrelavega, rival este sábado, yo creo que es muy buen equipo. Yo creo que va a luchar por estar ahí arriba y el año pasado ya demostró estar hasta el final para meterse en los playoffs pero finalmente lo consiguió el Zamora", recordó. El atacanate rojiblanco reconoce que "nosotros celebramos las victorias en el ámbito del vestuario, estamos contentos con los resultados del equipo y esta buena marcha del equipo es la muestra del trabajo que hacemos con la entrega de todos".