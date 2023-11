"A este equipo del Balonmano Zamora Enamora lo que le falta es creérselo un poco"

El Balonmano Zamora Enamora juega este fin de semana contra el líder de División de Honor Plata, en el segundo partido consecutivo del conjunto pistacho lejos del Ángel Nieto. Un choque que el conjunto de Fran González prepara con su propio líder, Jortos, ya en pista tras varios meses de ausencia por lesión.

El lateral todavía no puede entrenar al ritmo de sus compañeros. Se limita a calentar y a hacer ejercicios de rehabilitación en la pista. Pero, con su sola presencia ya está sumando para intentar revertir la mala dinámica de un cuadro de Viriato que, según su opinión, necesita ganar en confianza para dar el salto de calidad que necesita. Esa seguridad y templanza con la que se ha enfrentado Jorge a su última lesión.

–Lo primero de todo. ¿Qué tal está?¿Qué sensaciones tiene en su regreso a pista?

–Estoy bien, gracias. Y, en cuanto a sensaciones, pues de momento tengo pocas. Estoy empezando a trabajar sobre el parqué ahora porque algunos de los ejercicios de la rehabilitación puedo hacerlos en pista y eso me permite estar un poco con los compañeros. Eso me permite, aunque no pueda jugar ni entrenar, ayudar en el aspecto moral del equipo. Así también voy integrándome al equipo poco a poco, según me vayan marcando los médicos a partir de las revisiones.

–¿Animado para vestirse la elástica pistacho una temporada más?

–Por supuesto. Tengo ya muchas ganas de jugar, pero me toca esperar todavía.

–¿Sabe ya cuándo podrá volver a vestir la zamarra de los "Guerreros de Viriato"?

–No lo sé. He preguntado, porque a mi también me interesa saber qué plazos se manejan por cuestiones laborales. Pero, a día de hoy, desconozco que fecha podrá poner fin a la rehabilitación.

–¿Ni siquiera una estimación?

–Este mismo mes tengo una revisión y no sé si me darán ahí una fecha o el alta. Y tampoco sé si, en caso de tener el alta, será deportiva o laboral. O quizá ambas. Por ahora, nadie quiere poner el cascabel al gato y a mí me toca esperar.

Aunque no pueda entrenar con el equipo, hacer algunos ejercicios en la pista me permite dar apoyo a los compañeros y aportar a la moral del grupo Jortos - Jugador del Balonmano Zamora Enamora

–¿Se le está haciendo el camino muy largo?

–Sí, ha sido un camino largo hasta este punto. Bastante largo y también bastante pesado. Especialmente, durante los últimos meses.

–¿Y eso, a qué es debido?

–Cuando te queda mucho para subir a la cima de la montaña pones tu atención en el siguiente paso y vas poco a poco, pero cuando te aproximas es el momento en el que peor lo pasas porque tienes que seguir yendo paso a paso hacia esa cima aunque la veas a lo lejos y quieras correr.

–Conociendo su ímpetu en pista y teniendo en cuenta ese largo camino, debe sentirse como un tigre enjaulado.

–Un poco, pero intento estar tranquilo. Procuro animar a los compañeros, ayudar en todo lo posible con correcciones o aportando mi experiencia. Es una faceta en la que estoy intentando centrarme ahora mismo porque es todo lo que puedo hacer. Por dentro, estoy deseoso de poder sumar al grupo, aunque solo sea para defender. Quiero empezar a hacer algo, pero aún debo seguir aguardando.

–Muchos esperan su vuelta con ansia. ¿Podrá ser un factor diferencial?

–Una cosa es ponerse bien, en forma, pero otra es la competición donde los jugadores tienen que ir al cien por cien y existe gran exigencia. Sé que no podré ser súper competitivo al inicio, pero con el tiempo lo conseguiré. Por ahora me conformo con ayudar desde fuera, el resto se irá viendo poco a poco.

"Estoy deseoso de volver a entrenar y tengo muchas ganas de volver a jugar, aunque solo sea en defensa" Jortos - Jugador del Balonmano Zamora Enamora

–Desde fuera, ¿cómo ve la situación del equipo en liga?

–Yo no estaba muy preocupado hasta ahora, la verdad. Sin embargo, tras el partido en Alicante, sí que tengo más inquietud. Para mí, ese partido era una final. La liga es muy larga y se está a tiempo de todo, pero hay que empezar a sumar y llegar a Navidad con puntos.

–Ve posible reengancharse.

–Es una competición larga. Cuando venga febrero, habrá equipos que empezarán a flojear, con problemas económicos o con lesiones. Ahí puedes pegar un "subidón" pero, para ello, tienes que llegar a ese mes con opciones. Si llegas muerto a esas fechas, todo se torcerá rápido. Los rivales y los árbitros te perderán un poco el respeto, se dejaría notar en pista y todo sería más difícil.

-Y, desde su punto de vista, ¿qué le está faltando al BM Zamora Enamora?

–Este es un equipo muy nuevo y, para mí, lo que nos está faltando ahora mismo es creérnoslo como equipo y como jugador, las dos cosas. Creer que eres mejor que el otro y no tener dudas en el uno contra uno, ir con decisión a fintar y no tener indecisiones en jugadas que entrenando salen bien y en los partidos, por despistes o detalles tontos, no. El equipo debe creer en sí mismo, tener concentración e ir a muerte a dejarse la piel en el campo cada partido.