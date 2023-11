El CB Zamora recupera efectivos para otro gran reto en el "salvaje oeste"

Cada semana es un nuevo reto para un CB Zamora que domina con puño de hierro el "salvaje oeste" de la LEB Plata tras un inicio espectacular de temporada en el que siguen batiendo récords históricos del club.

Seis victorias de seis es el perfecto balance del equipo de Saulo Hernández que jornada tras jornada va superando escollos cada vez más complicados como el de este domingo a mediodía.

El equipo se desplazará a tierras onubenses donde le espera el Ciudad de Huelva, plantel que le ha seguido el ritmo de victorias hasta el pasado sábado cuando perdió ante Albacete Basket (65-78) dejando a los zamoranos como líderes en solitario de la clasificación, un puesto que confían en mantener, aunque todos son conscientes en el vestuario de que son considerados como el rival a batir en la actualidad.

A falta todavía de varias sesiones de trabajo antes de viajar a Huelva, la única baja confirmada por parte zamorana es la de Souley Traoré, que sigue arrastrando problemas en su rodilla. En cuanto al resto, parece que, en mayor o menor medida, se podrá contar con todos los efectivos que tenían algún tipo de molestia como Peris o Paukste.

Con la mirada en el mercado

A pesar de la buena situación que se atraviesa y de que los jugadores del CB Zamora lideran los principales rankings, en el staff técnico no apartan la mirada del mercado de fichajes con el fin de reforzarse, una necesidad que no han ocultado en ningún momento. No obstante, tienen clara la premisa de que no van a fichar por engordar simplemente su "roster" sino que lo harán con una pieza que les pueda encajar, tanto en el vestuario como en la economía.