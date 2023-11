El Zamora CF regresa a la Liga tras tras superar el impacto del partido contra el Racing de Santander en la Copa del Rey, y lo hará frente a un recién ascendido, otro Racing, el Racing Villalbés que, desde su humildad, ocupa el séptimo puesto de la clasificación del Grupo 1. El equipo rojiblanco viajó ayer a Villalba (Lugo) con todos sus efectivos, excepto Joel, y David Movilla podría regresar al equipo base con el que ha alcanzado el liderato.

Fermín continuará en la portería; Castañeda y Víctor López deberían continuar en los laterales, mientras el técnico podría decidir que Bolo y Luismi vuelvan a ser la pareja de centrales, tras la reaparición del extremeño contra el Racing de Santander. Theo y Carlos Ramos pueden ser esta tarde los medios centros, con Mancebo y Dani Hernández o Baldrich por las bandas, y en la delantera Etxaburu y Camacho.

El Racing Villalbés es un equipo difícil de batir, como lo demuestran los siete goles que ha encajado hasta el momento o el hecho de que su primera derrota no llegó hasta la sexta jornada y la segunda se produjo en la pasada jornada en la visita al Fabril que no pudo ganarle (2-0) hasta los minutos 93 y 95. Sin embargo no es un conjunto muy goleador pese a que ha sabido sacarle rendimiento a los nueve tantos que ha marcado hasta el momento en la Liga.

Simón Lamas sigue entrenando al equipo de la "Terra Cha" tras ascenderle en la pasada jornada, lo mismo que la mayoría de la plantilla en la que figuran muchos jugadores de la tierra, con un buen porcentaje de veteranos.

En cuanto al resto de la jornada, el segundo clasificado, el Pontevedra de Yago Iglesias, recibirá mañana al Rayo Cantabria, mientras el tercero, el Ourense visita también el domingo al Valladolid Promesas.

E Torneo del "KO". Por otro lado, el aplazamiento de los partidos Gimnástica Segoviana-Sestao River y Atzeneta UE-Real Zaragoza, pertenecientes a la primera ronda de la Copa del Rey 2023-24 y que debían disputarse este jueves, debido al paso de la borrasca "Ciarán" por la Península Ibérica, ha provocado que el sorteo de la segunda ronda previsto para el próximo martes se retrase. De este modo, todo hace indicar que el Zamora CF deberá esperar un poco más de lo previsto para conocer a su próximo oponente en el Torneo del "KO" al que se enfrentará los días 5, 6 o 7 de diciembre.