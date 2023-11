El CB Zamora Enamora busca más. El equipo de Saulo Hernández quiere alargar su inmaculado inicio de competición y consolidar un liderato que ahora mismo comparte con el Ciudad de Huelva, ambos con cinco victorias, siendo además los equipos más anotadores del “salvaje oeste”. Retener esta posición no será fácil, y este domingo (18.30 horas en el Ángel Nieto) tendrán un encuentro “extremadamente duro” ante Juaristi, un recién descendido y candidato a regresar a LEB Oro que solo ha perdido ante los onubenses y que cuenta en sus filas con algunos de los mejores jugadores de la categoría, tal y como confirmó Saulo Hernández, en referencia al base Gaizka Maiza. “Son muchos años en los que nos hemos enfrentado”, recordó el técnico zamorano quien dejó claro que prevén “un partido extremadamente duro”. “Ellos tienen en el ADN el no rendirse nunca, el ser ganadores porque llevan muchos años ganando. Por eso creemos que va a ser especialmente duro, sobre todo después de la semana que llevamos”.

Sobre los suyos, el entrenador del CB Zamora no ocultó lo satisfecho que está con el trabajo y rendimiento de unos jugadores que no se guardan nada, un hecho digno de alabar y aplaudido por la afición que esperan también se vea este fin de semana. “Si el equipo crea una identidad y un hábito de que cada vez que sale a la cancha va al 100%, es maravilloso porque no dudas. Sales y siempre juegas al 100% y eso te ayudará a ganar partidos en los que a lo mejor no tienes esa renta, pero eres capaz de estar hasta el último minuto luchando, independientemente del resultado”. A este mismo respecto, subrayó que esa seña de identidad es positiva ya que “la sensación que tiene el aficionado es de ver un equipo que representa los valores del deporte -intentar dar lo mejor que tienes cada minuto que estás en la cancha- y esas son cosas muy buenas como para decirle a un jugador que baje el pistón”.

Estadísticas actuales

Desde el CB Zamora recordaron que el equipo es el segundo máximo anotador de su grupo (por detrás de Huelva) y tercero de la categoría (Prat en el Este ostenta el liderato).

A nivel individual, añadieron desde la entidad, el Zamora Enamora coloca a varios de sus jugadores en los mejores puestos estadísticos. Por un lado, el interior Kevin Buckingham se sitúa como el máximo anotador de la conferencia con 16,4 puntos. Toni Naspler, por su parte, lidera la Liga como máximo asistente de la competición con cerca de 7 asistencias por encuentro y Jonas Paukste se sitúa cuarto máximo reboteador con 8.2 tantos por encuentro en 24 minutos de media.

Más allá de los datos ofensivos, desde el staff técnico ponen en valor el trabajo defensivo que por el momento se traduce en una media de 61 pt en contra y una sensación de solidaridad y esfuerzo durante los 40 minutos de cada partido.

Bajas y dudas

Para este encuentro, Saulo Hernández confirmó la baja de Carlos Tejedor mientras que se mantienen las incógnitas sobre otros dos jugadores. Se sigue trabajando en la recuperación de Souley, y se esperará al día de partido para saber la situación de Daniil Shelist y su tobillo.

Con este panorama, los zamoranos, que vienen de ganar de más de 40 a Melilla en un largo viaje, se encomendarán a un Ángel Nieto que para la ocasión se teñirá de morado, en un acto de repulsa contra la violencia. Este encuentro de la jornada 6 estará dedicado a Azavi, la Asociación Zamorana contra la Violencia desde la que invitan a los asistentes a llevar "un toque" morado en las gradas para realizar una fotografía durante el descanso. Se repartirá para ello guantes morados en la entrada y ofrecerán toda la información necesaria a los interesados.