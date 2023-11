Siete de siete para el Recoletas Zamora, que ganó también en su visita al Lima Horta de Barcelona y se mantiene en lo más alto de la tabla de la Liga Challenge contando sus partidos por victorias. Las de Ricardo Vasconcelos tuvieron que trabajar quizás más de lo esperado para llevarse el triunfo del pequeño pabellón de la Escuela Virolai ante un equipo que solo ha ganado un partido y que venía de quedarse en tan solo 32 puntos anotados la última jornada. Pero quizás por ello las barcelonesas se conjuraron para mejorar sensaciones y se agarraron al partido hasta el extremo de no dejar respirar nunca tranquilas a las zamoranas, que con el +7 final firman por tercera vez la diferencia más corta con la que han resuelto sus victorias.

El primer cuarto dibujó ya las líneas maestras del duelo, con el Zamora Recoletas mandando en el marcador pero con el Lima Horta pegado en un marcador que fue parco en puntos en los primeros diez minutos. El desacierto en el tiro exterior y la falta de continuidad que las locales lograron que tuviera el juego visitante no permitieron ir más allà de un 11-13 que todavía nada permitía augurar de cara a los tres cuartos restantes.

El segundo cuarto no cambió la dinámica del encuentro, en el que el luminoso se iba incrementando en cuentagotas, encadenar tres canastas era casi misión imposible y los triples llegaron como si de goles de fútbol se tratara: uno y gracias que anotaron las catalanas. Aun así, ni que fuera picando mucha piedra, las zamoranas volvieron a hacerse con el cuarto para marcharse al descanso cinco puntos arriba (25-30).

El 8-4 de salida que se vivió en los dos minutos y medio iniciales del tercer cuarto pareció presagiar un cambio de tendencia. A la vez, sin embargo, el parcial favorable a las catalanas amenazó el mando en el partido de un Recoletas que se puso el mono de trabajo atrás para volver a hacer que a las locales les costara sudores cada punto.

De anotar ocho en dos minutos y medio pasaron a sumar solo seis más en el resto del cuarto, fruto del desacierto pero también del buen rédito de la defensa zamorana. No sirvió para que las de Vasconcelos se distanciaran en el marcador, ya que su porcentaje en el tiro siguió sin acercarse a los registros habituales, pero al menos apretar tuercas en defensa sirvió para que el catorce iguales en el cuarto les permitiera encarar los diez últimos minutos con los mismos cinco puntos de renta que tenían en el descanso.

El cuarto definitivo

El último cuarto fue el de mayor anotación, con el Zamora amenazando con romper el partido y las barcelonesas volviendo a ajustarlo como respuesta a cada vez que la diferencia crecía. El tiro desde los 6´75 fue siempre una rémora para las visitantes, como lo demuestra el elocuente 1 de 16 con el que cerraron su visita a Barcelona.

Pero no solo con triples se gana un partido, y las segundas opciones en el rebote, capítulo en el que solo superaron por dos capturas a las locales pero en el que cogieron los que evitaron segundas opciones de Lima Horta cuando más cerca estaba en el marcador, resultaron fundamentales para no perder el mando en el partido y, no con triples pero sí con canastas de dos, acabar amarrando una victoria mucho más trabajada de lo que por clasificación y momento en el que llegaban los dos equipos podía intuirse.

Ganar incluso cuando no se está excesivamente fino es también seña de equipo líder. Y Zamora Recoletas sin duda demuestra serlo partido tras partido. O lo que es por ahora lo mismo, victoria tras victoria.