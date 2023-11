Recoletas pone en juego su liderato en solitario

El Recoletas Zamarat estrenará este miércoles su liderato en solitario en la Liga Challenge frente a u rival que no está teniendo un buen comienzo de temporada y se encuentra situado en la penúltima posición de la tabla clasificatoria.

El Santa Rosa de Lima Horta ha sido en las tres temporadas de existencia de la Liga Challenge un equipo humilde sin otra aspiración que la de luchar por la permanencia y este año no parece que vaya a cambiar mucho su nivel. La diferencia entre uno y otro conjunto resulta evidente y, como suele ocurrir en estas ocasiones, la estrategia para el equipo superior debe de ser la de no caer en la relajación.

El Recoletas llegará esta tarde (17.00 horas) al Pabellón Virolai con una victoria de ventaja respecto al Ardoi navarro y al Cáceres, una primera posición que se ha basado en su enorme poder anotador que le ha llevado a sumar ya 435 puntos en los seis partidos jugados, con una media de 72,5. Las naranjas ha anotado 15 puntos más que el Alcobendas, 17 sobre AlQazeres y 20 más que Estepona, los únicos equipos que han superado los 400 puntos. Sin embargo el equipo que dirige Ricardo Vasconcelos no está entre los mejores defensores, una clasificación que lidera Canoe con 50 puntos encajados de media, y a Recoletas (58) le superan además en esta faceta Ardoi, Estepona, Tenerife, Joventut y Leganés.

De todas formas, Lima Horta es el equipo que menos anota (47) y también está entre los peores defensores.

Sergio Manzano dirige una plantilla sin grandes figuras en la que destaca Lula Roig que ha llegado esta temporada del Joventut y está anotando 15 puntos por partido. En el plano reboteador destaca Irene Garrido que suma casi seis capturas por partido.

La única victoria hasta el momento del equipo catalán fue en casa contra el Melilla (59-50) en la tercera jornada y el resto de sus partidos se saldaron con derrotas por más de 20 puntos.

Ricardo Vasconcelos no quiere ninguna confianza en su equipo y declaró ayer que "Lima Horta nos va a obligar a estar bastante concentradas y conscientes de que es un partido que tendrá sus particularidades. Es un equipo que no tiene ninguna jugadora pequeña, todas son muy iguales, y no es muy agresivo a la hora de defender, pero todas echan el balón al suelo. Es un equipo un poco atípico, diferente a los que hemos jugado hasta ahora. Es importante ver cómo vamos a encajar y como vamos a poder defender para ganar".

El entrenador de Oporto, añadió que "tenemos claro que ellas no tienen nada que perder y que van a jugar bastante relajadas. Para nosotros es imprescindible mantener la concentración y no pensar en nada más"

El Zamarat estará pendiente esta mañana del Ardoi que visitará al Leganés madrileño con el objetivo de no ceder en el segundo puesto que comparte con AlQazeres. El equipo extremeño recibe esta tarde en el Palacio de los Deportes al Melilla.

Liga EBA

Por otra parte, pasando a la Liga EBA, el Zamarat regresará a su liga particular por la permanencia tras encajar una dura derrota ante el Universidad de Oviedo (74-46). El equipo naranja recibirá este sábado (17.00 horas) en el Ángel Nieto a un rival directo como es el Salesianos de Ourense que, igual que los zamoranos, tan sólo ha ganado un partido hasta el momento.