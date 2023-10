El Zamora CF recibe este sábado al filial del Real Oviedo con la intención de confirmar la recuperación del 0-4 de hace quince días en el Ruta de la Plata, tras amarrar un empate en Coruña que parece indicar que la goleada ante el Pontevedra fue tan sólo fruto de un mal día de los de David Movilla.

La ventaja en el liderato tras las primeras seis jornadas sin ceder ni un solo punto, ha permitido a los rojiblancos conservar el liderato pese a que llevan ya dos partidos sin conocer la victoria. Por eso resulta más importante conseguir hoy el triunfo ante un filial ovetense que está protagonizando un comienzo de Liga deficiente que le ha llevado a situarse en la décimo tercera posición.

Además, la victoria zamorana es necesaria pensando que su directo rival por el liderato, el Pontevedra de Yago Iglesias, tiene un siempre difícil desplazamiento como es el de Avilés, otro equipo que no ha comenzado bien la Liga y necesita de puntos para salir de los puestos complicados de la clasificación. Por su parte, el tercer clasificado, el Ourense, recibirá, también hoy, a la Gimnástica; y el Guijuelo jugará mañana en Luanco, una cancha que parece propicia para que los charros sigan sumando.

El Vetusta tardó cinco jornadas en sumar su primera victoria con un 1-0 ante el Cayón cántabro y la segunda llegó, también en Oviedo, contra el Coruxo (2-0) pero su rendimiento fuera de casa no es malo ya que ha sumado sendos empates en Torrelavega (1-1), Langreo (0-0) y Guijuelo (1-1). Parece pues un serio candidato a arrancar al menos un punto de su visita al estadio del barrio del Sepulcro. De evitarlo se encargará un Zamora CF que recuperó en Coruña su gran eficacia defensiva que le ha llevado a dejar su portería a cero en siete de las ocho jornadas que se han disputado hasta el momento en el Grupo 1 de Segunda RFEF. Y esto pese a que David Movilla tuvo que improvisar la defensa en el encuentro contra el Fabril por las lesiones.

Optó Movilla entonces por jugar con una línea de tres defensas que nadie sabe si repetirá esta tarde, sobre todo porque el rival ya habrá tenido tiempo de prepararse para ello. No parece que los lesionados Joel, Luismi y Juanan vayan a regresar hoy al equipo inicial, aunque el hermetismo en este sentido sigue patente en el técnico rojiblanco que ha llegado a negarse a desvelar a preguntas de los periodistas una importante duda que ha arrastrado esta semana para elaborar su alineación. Pese a todo, esa incógnita podría ser la de Mancebo que sufrió un fuerte golpe en un entranamiento.

El Vetusta llega a este choque tras caer derrotado ante el Pontevedra por 3-0 la pasada jornada después de encadenar una buena racha de resultados tras sumar siete de los últimos nueve puntos.

El técnico ovetense cuenta con 19 futbolistas para el encuentro aunque tendrá que hacer un descarte para formar una convocatoria de 18. Los jugadores disponibles son: Marco, Viktor, Charbel, Lamine, Marco Esteban, Jaime, Aimar, Osky, Omar, Yayo, Izan, Iván, Víctor Blanco, Nacho, Diego Menéndez, Nico, S. Miguélez, Xavi Sola y Enol.

El jugador Omar Falah analizó el adverso resultado de la pasada jornada: "Creo que el equipo está contento en líneas generales, trabajamos muy bien, cada entreno está siendo muy bueno. En Pontevedra no empezamos de la mejor manera pero fuimos capaces de aguantar el partido con el 1-0, tuvimos ocasiones en las que pudo llegar el empate pero no fue así y al final te meten dos goles más y te vas con una sensación extraña porque creo que fue un buen partido y yo no destaco nada malo". Y respecto al rendimiento del filial añadió que "El trabajo y la competitividad va a ser algo fundamental y tenemos que demostrarlo en cada partido y vamos a Zamora con la mentalidad de sacar los tres puntos allí y hacer el mejor partido posible".

Por otra parte, el joven defensa carballón se muestra satisfecho porque "he encadenado dos titularidades seguidas, me encuentro en un momento muy bueno y hay que seguir mejorando. Cada partido en esta categoría es complicado y lo afrontamos igual que cualquier otro con el único objetivo de sumar los tres puntos".