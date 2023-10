El jugador del Zamora CF Theo García reconoció que el equipo afronta el regreso al Ruta de la Plata para recibir al Vetusta tras el 0-4 del Pontevedra, "con muchas ganas de volver a transmitir las buenas sensaciones de las primeras jornadas que nos dieron esos puntos y esa diferencia que tenemos en la clasificación. Ya las teníamos en Coruña pero las cosas se dieron así anque creo que era importante puntuar fuera de casa, y si no pudimos ganar por menos puntuamos" y añadió que "dejar portería a cero también era importante de nuevo. Ahora regresamos a casa con la máxima ilusión y las máximas ganas de volver a transmitir las mismas sensaciones que transmitimos al principio de la Liga". El centrocampista rojiblanco valoró positivamente su forma actual tras recuperarse de la lesión que le tuvo apartado del equipo cuatro meses: "Mi vuelta está siendo buena, pero tengo que reconocer que me he precipitado en algunos momentos sobre todo a nivel mental. Quería estar ya a tope, veía a los compañeros entrenar y eso es desesperante. Admiro a la gente que haya tenido lesiones de gravedad de estar 6, 7, 8 o 9 meses y no se vuelve loco. Lo mío han sido cuatro o cinco meses, contando el verano que también he tenido que trabajar mucho, y ha sido muy duro porque además la mía no era una lesión que evolucionara de manera progresiva, sino que tuvo muchos altibajos, y tienes que ir midiendo mucho las sensaciones en las cargas. Ha habido días muy malos, a nivel físico evidentemente no estaba como ellos, y me he perdí completamente toda la pretemporada y si a nivel físico no estás bien, cuando te llega la pelota, estás muerto. Esa paciencia, que no tenía yo conmigo mismo, la han tenido mis compañeros conmigo y eso tengo que agradecérselo".

De esta forma Theo asegura que "ahora me encuentro en las mejores condiciones, físicamente creo que estoy casi al nivel del resto de compañeros y lo importante es que tengo buenas sensaciones y la lesión prácticamente está olvidada ya". El jugador del Zamora CF, respecto al partido de mañana contra el Oviedo B, añadió que "yo, habiendo jugado en varios filiales, entiendo que los inicios siempre para los filiales son un poco más complicados porque les toca adaptarse a la categoría. Son chavales jóvenes que tienen que adaptarse también entre ellos y el Vetusta han cambiado estructuras en varios partidos, transitan bastante bien, tienen buen juego asociativo, pues jugadores con calidad al fin y al cabo son un filial que tiene muchísimas ganas de crecer, tienen un primer equipo ahí al alcance de la mano con lo cual, ellos van a dar el máximo para para eso para tanto para el filial como para tener esa proyección individual que muchos jugadores, ya están teniendo de esa plantilla.