El entrenador del Zamora CF analizó ayer al Fabril y al Vetusta, los dos filiales a los que el equipo se enfrentará en las dos últimas jornadas. Movilla cree que tienen poco que ver ambos y el Oviedo B que visita este sábado el Ruta de la Plata es mucho más versátil en su juego. "El Vetusta y el Fabril son equipos que "tienen ciertas similitudes en ciertas cosas propias de los filiales, jugadores jóvenes con proyección y con más futuro que pasado. Tienen jugadores que vamos a ver en unos años, sino antes, alguno de ellos, en el fútbol profesional y, de hecho, ya hay alguno que ha debutado en el primer equipo. El Oviedo, como el Deportivo, también es un histórico de Primera División y tiene un filial acorde a a ese potencial. Este equipo no va a tener la continuidad que tienen los demás equipos, pero si como filial tuviera esa continuidad en uno o dos años, con la calidad que tiene, sería campeón de esta categoría sin duda porque son jugadores jóvenes, con talento y en un proceso evolutivo y formativo pero no están todavía en su máxima expresión de rendimiento. El Fabril tenía unos registros muy concretos, muy marcados y el Oviedo tiene otros, pero sobre todo tiene gran versatilidad, es un equipo que gira mucho de estructura durante el partido, ataca a partir de una manera pero con matices diferentes y también defiende como matices diferentes, tiene una gran variedad táctica". "Los partidos son de los jugadores, y no de los entrenadores -añadió Movilla-, pero en un partido donde se espera tanto cambio de estructura, quizás también va a ser importante la labor de los técnicos. "Creo mucho en el trabajo del entrenador, pero creo que no hay ningún jugador que no sea -incluso los que no juegan- más importante que el entrenador. Los entrenadores tenemos la capacidad de influir, no sé si en ese 1% que a veces puede ser la diferencia entre los equipos pero esto es de los que estén dentro del verde y de la energía que ayuden a crear los que van a estar fuera también".

Respecto a las posibles bajas en la plantilla, Movilla reconoció que la de Joel parece segura, pero "hemos tenido un percance más que no es grave, y seguramente no pueda ser de la partida otro jugador, vamos a ver cómo llega, ya veréis el domingo quién es".