Tras el empate entre el Fabril y el Zamora CF, Carlos Parra subrayó que el vivido en casa del Dépor B fue un choque “muy disputado. Nosotros hemos tenido momentos buenos y ellos también. Creo que era una salida complicada porque veníamos de una derrota muy dolorosa en casa y el equipo hizo lo que tenía que hacer”. Además, el defensa recordó que “tuvimos opciones de ganar, pero al final se logró un punto. Fuera de casa sumar siempre está bien”.

En la parte más crítica, el defensa recordó que “el fútbol es la contundencia en las áreas. Tuvimos mucha contundencia atrás pero delante nos faltó ese puntito de agresividad y acierto para habernos llevado el partido”.

A título personal, Parra aseguro encontrarse bien, tanto en la posición de pivote como estuvo ante Pontevedra como este domingo de central. “En la posición en la que me quiera poner el míster intentaré rendir lo mejor posible y sumar para el equipo”. “Era una lesión que parecía poco, pero pasaban las semanas y no me encontraba mejor. Para mí fue un bálsamo estar convocado la semana pasada y tener minutos y jugar los noventa minutos en un alivio”, concluyó el rojiblanco.