El entrenador del Recoletas Zamora, Ricardo Vasconcelos no dudó ayer de admitir que "salimos muy bien en la primera mitad, haciendo un partidazo ofensivo aunque hubo algunas cosas que no salieron bien en defensa. Pero vas ganando 30 arriba y te relajas, es normal. Y no me gusta, quería más porque es mi carácter, pedía un poco más de energía, un poco más. Entiendo que te desconectes un poco pero no puedes perder el parcial de la segunda mitad, perdimos dos cuartos sin hacer cosas buenas y eso me cuesta admitirlo. Puede ocurrir que el rival se venga arriba y el rival te gane de dos o de cuatro, pero tenemos que trabajar en ello porque algún día nos va a pasar algo peor. Al final ganamos, está bien, pero hay que jugar un pelín mejor que en la segunda mitad, pese a que la primera ha estado bastante bien".

Vasconcelos insistió en la relajación de sus jugadoras: "Relajarte hasta un determinado punto lo permito, pero no puedo admitir porque llevas el nombre del club y el del sponsor en la espalda. Por todo ello, tú no puedes hacer solo un tercio de lo que eres capaz". "Me quedo con la primera mitad que era cuando el partido estaba igualado, con la idea de que el equipo estaba con bastante ritmo, que estaba jugando bien, además, como había acierto exterior, ya no sabían como defender. Luego tengo que recordar a la gente que no se pueden relajar tanto". Respecto al 5-0 en victorias, Ricardo Vasconcelos añadió que "la carrera acaba de empezar, vamos 5-0 pero la Liga es demasiado larga. Estamos contentos y vamos a disfrutarlo pero necesitamos entre 28 y 30".