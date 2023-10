Powell, jugador del CB Zamora Enamora, señaló hoy en rueda de prensa que se encuentra "muy ilusionado" tanto a nivel individual como colectivo por el inicio de temporada que el equipo de Saulo Hernández ha firmado hasta ahora. Un gran comienzo que intentarán alargar ante Lobe Huesca, siguiendo la fórmula de "ser un poco mejores cada día" con la que se encuentra muy cómodo y que hace que "el equipo progrese".

"Desde que llegué, me encuentro muy ilusionado. Para mí, esta temporada es excitante porque vengo a la liga para progresar en mi juego y demostrar el nivel que puedo tener. En cuanto empecé a entrenar, han empezado a entrenar en mí, en recuperar mis buenos hábitos y mis habilidades, para poder aportar al equipo en todo lo que sea posible. Y, en este tiempo, he mejorado en cada fase del juego y hay una buena relación tanto dentro como fuera del terreno de juego. Me encanta eso y espero seguir mejorando cada día y haciendo mejor al equipo para ayudarle a conseguir los objetivos propuestos para este grupo", comentó Powell ayer sobre sus primeras semanas en un equipo que ha apostado por el jugador como una de sus referencias para este curso.

En cuanto al comienzo de la liga y si el equipo tiene todavía mucho que trabajar para alcanzar su mejor versión, Powell apuntó que la formación azul está "contenta con el inicio" pero que queda mucha liga por delante y el reto es "mejorar cada día un poco más" hasta llegar a ese máximo nivel. "Obviamente, estamos muy contentos con el inicio que hemos tenido. Ganar los dos partidos y el juego, pero hay mucho que mejorar. No solo para el siguiente encuentro, sino para el resto de la temporada. Saulo repite una frase que se me ha "pegado" y tengo presente, "Seamos a ser un poco mejores cada día". Y, creo, que eso está haciendo que el equipo, sea en la sesión que sea, esté siendo mejor cada día respecto al interior. Estoy contento de cómo está evolucionando el equipo, pero sabemos que tenemos todavía camino por recorrer y perfeccionar cosas. Eso sí, es un buen inicio y es positivo ver que cada día das el máximo y sigues avanzando y dando pasos hacia delante", destacó el jugador exterior.