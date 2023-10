Han pasado ya días desde la dolorosa derrota encajada por el Zamora CF y en la plantilla trabajan por dejar lo sucedido atrás y pensar en su próximo compromiso. La rabia por lo sucedido sí continúa en el vestuario rojiblanco desde donde han analizado todo lo acontecido para saber dónde estuvo realmente el fallo.

Para uno de los integrantes de la plantilla la clave está en que "no dimos el nivel ni el equipo estuvo a la altura de las seis jornadas anteriores", y eso se reflejó en un encuentro en el que "no estuvimos cómodos en ningún momento". Así lo aseguró hoy jueves Joel Priego quien confesó que el problema de raíz fue "no estar bien en ninguna de las dos áreas, ni en defensa ni en ataque. Siempre hemos sido un bloque sólido y contra el Pontevedra no estuvimos cómodos en ningún momento".

El rojiblanco, no obstante, es consciente de la importancia de seguir con el camino y "dejar atrás el partido" ante los de Yago Iglesias, mirando ya a su próxima rival, el Fabril (filial del Deportivo de la Coruña) frente al que tendrán la oportunidad de lamerse las heridas. "En el partido contra el Fabril no nos tiene que pesar lo ocurrido sino al contrario, nos tiene que servir y tenemos que aprender de los errores. Vamos con ilusión y con ganas". Además, admitió que la derrota les ha permitido quitarse el lastre de la racha de imbatibilidad que "inconscientemente a lo mejor pesaba". Por último habló del filial coruñés al que describió como un equipo "joven, talentoso, con ritmo que no nos pondrá las cosas fáciles" pero ante el que deben recuperar su mejor juego y versión para volver a sumar de tres en tres.